Fénix jugará frente a Peñarol un partido bisagra

Maximiliano Pérez está defendiendo la camiseta de Fénix por quinta vez. Y asegura que no se pone el cassette al decir que el Capurro es su casa. Nunca negó que es hincha de Peñarol, club por el que pasó en la temporada 2011-2012, pero tiene un aprecio enorme por Fénix, de donde salió. “Soy un profesional y juego igual contra todos los rivales", dijo.



En estos días de lo que más ha escuchado hablar es del bajón que supuestamente ha tenido su equipo, pero él no lo ve tan así. “También los rivales juegan. Nuestro entrenador tiene un estilo de juego que se repite, por más que tenemos muchas variantes. Los rivales te estudian, conocen tus movimientos y te empiezan a frenar pila de jugadas. Eso, sumado un poco a la impaciencia nuestra cuando no nos salen las cosas. No sabemos controlarnos y eso nos juega en contra”.

En los últimos dos partidos Fénix no ha anotado, algo extraño para un equipo de JR. “Maxi” espera poder recuperarse ante Peñarol. “Ellos van a venir a intentar ganar porque quedan ahí del título. Pero nosotros tenemos cosas buenas. Por algo a pesar de estos dos partidos en que no jugamos bien seguimos segundos. Va a ser un partido bisagra para nosotros, para ver si estamos para pelear algo importante o nos quedamos ahí. La esperanza está intacta. Si le ganamos quedamos a tiro. A ellos le quedan dos partidos difíciles, con Progreso y en el Ubilla”.

Y se lamentó que finalmente se juegue sin público en el Capurro. “Es lo de la famosa cancha chica, con la hinchada bien cerquita. Si a Peñarol se le complicaban las cosas, no es lo mismo tener la hinchada en el CDS que a dos metros”.



Al final, reconoció lo cómodo que se siente con la idea de Carrasco. “Me beneficia muchísimo porque el delantero es el que tiene más participación. El que tiene más variantes y opciones. Mis características son para este tipo de juego”.