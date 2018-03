Fénix está dispuesto a dar pelea

Mañana desde la hora 19.30 Fénix visitará a Nacional en el Gran Parque Central con la confianza de un buen comienzo de torneo de la mano de su técnico Nathaniel Revetria, que desde que llegó a Fénix, en el último tramo de la temporada pasada, le ha cambiado la cara a los albivioletas.



En la primera fecha Fénix venció a Rampla Juniors en el Capurro 3-1 con actuaciones exuberantes del juvenil y habilidoso Leonardo Fernández y del atacante Matías Acuña, el goleador del equipo. Ya en la segunda jornada del Apertura el equipo de Capurro igualó con Cerro 0-0 en lo que fue un discreto encuentro.



Sin lugar a dudas que Leo Fernández es el jugador que Nacional más debe cuidar, porque posee gran técnica y un cambio de ritmo que puede complicar a los marcadores rivales si no están atentos.



“Está claro que contra Nacional es un partido aparte. Tenemos que tomarlo con alegría, con confianza. Pienso que realmente podemos hacerle daño, pero sin hacer locuras. Para nosotros será una fiesta en todo sentido; si podemos ganar o sacar algo, espectacular, y si no, damos vuelta la página rápidamente, que a la otra semana sí tenemos realmente un partido vital contra Progreso”, explicó el DT Revetria en declaraciones al programa la Oral Deportiva de radio Universal.



“Soy un técnico que intenta darle al equipo lo que necesita y no me etiqueto con nada. En este momento Fénix necesitaba fortalecerse atrás y estamos haciendo un equipo que realmente se toma muy en serio la marca. Creemos que esa identidad es la que nos va a sacar adelante”, agregó con determinación y siendo consciente de los aspectos en los que su equipo necesita enfocarse.

Breno de Souza adentro



Para enfrentar a Nacional, el entrenador de Fénix le dará ingreso al atacante brasileño Breno De Souza. La oncena que saldrá mañana al Gran Parque Central está integrada por el arquero de Las Piedras Darío Denis; Juan Álvez, Santiago Fosgt, Andrés Barboza, Nicolás Olivera; Rodrigo Abascal, Raúl Ferro, Roberto Fernández, Leonardo Fernández; Breno De Souza y Mathías Acuña. Vale recordar que Luis Urruti se sumó a los entrenamientos con normalidad esta semana e incluso participó del entrenamiento de fútbol donde respondió bien por lo que seguramente esté en el banco de suplentes. Es una buena carta de recambio.