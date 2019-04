Fénix cumplió con todo y espera la habilitación para recibir a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Capurro esperan ilusionados la respuesta de la Comisión de Seguridad de la AUF, que conocerán este mediodía, para saber si pueden recibir a Nacional el sábado en su cancha en el partido correspondiente a la décima fecha del torneo Apertura.



Conocerán la respuesta después de una nueva inspección que se llevará a cabo esta mañana.

El escenario está habilitado por la Intendencia de Montevideo y Fénix cumplió con todos los pedidos de la mencionada Comisión de Seguridad. Se limpiaron las zonas detrás de las gradas, se retiraron las piedras, se mejoraron los baños y se engatillaron los tejidos para tensarlos. Además, un grupo de hinchas estuvo pintando las tribunas y los vestuarios para que el escenario se vea más prolijo.

Los albivioletas le darán menos de mil entradas a los hinchas tricolores, que ocuparán la tribuna frente a la oficial, que tiene capacidad para 1.280 personas. No se habilitarán los taludes.



Un tema que preocupa a los directivos de Fénix es el de la seguridad que se les exigirá para recibir a Nacional. Porque si generalmente, abrir el Capurro para un partido tiene un costo de 300 o 320.000 pesos, no quieren que salga el doble porque se trata de Nacional. El argumento de los directivos de Capurro es que si se les va a dar menos de mil boletos a los tricolores, no es necesaria tanta seguridad.

“En este momento nosotros no pensamos en lo económico, vamos por la gloria. No se trata de hacer plata en este partido”, dijo Álvaro Chijane, secretario general del club.



Fénix argumenta que cuando Defensor Sporting salió campeón del Apertura en 2017 había más de 1.300 personas en las tribunas. “Somos todos gente de carne y hueso, los hinchas de Nacional no van a venir a destrozar el Capurro y Fénix quiere ser local”.