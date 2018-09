"Estoy feliz de volver al lugar donde todo empezó"

Pasaron 16 años para que Pierre Chille Webó regresara a Nacional y lo hizo hoy para jugar el último tramo de la temporada con el equipo de Alexander Medina, con quien compartió plantel en su pasaje por el club.

“Estoy contento y muy ilusionado por volver a estar donde todo empezó, en mi casa. Me pone muy feliz”, dijo el delantero camerunés de 36 años que viene de jugar en el Gaziantep de Turquía, país al que llegó en 2011 tras su pasaje por el fútbol español.

Webó contó que “estoy contento también por el proyecto del “Cacique” y me motivó todo para volver a Nacional. Hace dos años tuve la posibilidad de regresar y no se dio. En diciembre estaba de vacaciones en Montevideo porque vine a ver a mi hijo y me junté con Lembo, le dije que en julio se acababa mi contrato en Turquía y veíamos. Pero me surgió un problema familiar importante en mayo y estaba con eso desde ahí. Cuando terminó ese problema le dije al club que estaba para volver y se arregló todo”.



¿Cómo llega Pierre Webó?

“Estuve entrenando muy bien y llego como para sumarme al plantel en Los Céspedes. Quiero estar ya en el lugar donde todo empezó y que me trae muy buenos recuerdos”, dijo el delantero camerunés que firmó contrato hasta el 31 de diciembre pero avisó que “no creo que haya problema para seguir en el club si todo va bien”.

Webó remarcó que desde que se fue del club siempre estuvo pendiente de Nacional y expresó que “sé todo desde los últimos 16 años, sigo mucho al equipo, conozco la realidad de la institución, de los jugadores, de ver los partidos más allá de que en Turquía se complica por un tema de horarios a veces”.

Respecto a la situación actual del equipo, el camerunés resaltó que “hay un plantel de jugadores interesantes como para sacar esto adelante y ser campeones. Yo llego con varios partidos amistosos pero el “Cacique” determinará cómo estoy y si puedo jugar o no”.

Por último, Pierre Webó cerró diciendo que “la ilusión de estar acá no me la quita nadie y espero poder devolver el cariño de toda la hinchada, aportando mi granito de arena al equipo. Cuando me vean jugar verán cómo estoy”.



Mañana se suma a los entrenamientos

Alejandro Lembo fue quien recibió esta mañana en el Aeropuerto de Carrasco a Pierre Webó, quien tras arribar se dirigió a Los Céspedes para hacerse la revisión médica pero no para sumarse al plantel.

“Esta tarde vamos a tener todo el papeleo del contrato y mañana se sumará al plantel”, le dijo Alejando Lembo a Sport 890.

Si todo va por los carriles esperados, el camerunés podría estar ya a la orden para el encuentro de este sábado frente a Liverpool en Belvedere por la décima fecha del Torneo Clausura que lo tiene a Nacional como segundo.