Félix Martínez: "Nacional es un club ambicioso, con gente que está convencida"

A Félix Martínez se lo nota muy a gusto en Uruguay. El preparador físico de Nacional, nacido en Ferrol (España) hace 31 años, está cómodo en el país al que llegó en los primeros días del año, para ser parte del cuerpo técnico de Gustavo Munúa.

“Me encontré con un país que parece que es como que nos dio cobijo a muchos españoles en su momento y eso se nota, sobre todo por la relación que veo a nivel cultural, a nivel modo de vida, es una sociedad muy pasional. La opinión pública está al orden del día todo el rato y eso me genera cierta relación con la cultura de donde vengo yo. Veo un país que tiene un margen de crecimiento tremendo. Hay bastante buenos ingredientes para crecer desde aquí”, comenta en un café de Pocitos, el barrio en donde se instaló por recomendación.

Además, puede cumplir con su hábito de correr, y qué mejor que hacerlo en la rambla. “La rambla es genial. El Parque Roosvelt también está divino, pero no he ido mucho. Lo conocí cuando llegué porque estaba en casa de Christian Berman, que vive cerquita”, explicó con su marcado acento español, ese con el que varios jugadores le hacen bromas. “Creo que ‘Papelito’, porque estuvo en España, y Santi Rodríguez, son los que mejor me imitan, je”.

El español vive en Pocitos por recomendación, ya que quería un lugar en el que pudiera moverse sin su auto. FOTO: Juan Manuel Ramos.

El profe jugó al fútbol de manera amateur. “Tuve una lesión del ligamento cruzado anterior y ya estaba estudiando; evidentemente no iba a ser profesional pero mi carrera estaba encaminada a la actividad física y el deporte y ahí empecé a trabajar en las categorías inferiores de Deportivo La Coruña y vi mi perfil profesional mediante esa vía”.

Llega el cortado y antes de empezar a tomarlo, Martínez habla de la importancia de llegar a un club como Nacional.



“No me costó tomar la decisión a nivel profesional de venirme; a nivel personal, bueno, evidentemente valorás cosas y analizás. He tomado este rumbo en mi carrera de la mano del cuerpo técnico que se formó hace dos años, hay muy buena sintonía de trabajo, mucha confianza, una línea metodológicamente hablando bastante parecida. Es como que encuentras tu lugar en ese espacio y tu idea reflejada en tus compañeros. Veníamos teniendo bastantes buenos resultados, entonces consideramos que era una opción más que interesante, poder tener este alta voz que es Nacional”.

La intensidad es una de las apuestas de Félix en los entrenamientos. FOTO: Leo Mainé.

Martínez conoció a Munúa y a Berman en la filial del Deportivo La Coruña. Al mismo tiempo, el “profe” estaba también en un centro educativo como docente. “Se generó una muy buena conexión desde el inicio, con naturalidad”.

Tras un tiempo de trabajar con Clarence Seedorf en el primer equipo del “Depor”, desembocó en el Cartagena junto a Munúa y Berman, hasta que llegó la propuesta tricolor.

“Me encontré un equipo que busca generar una identidad, un proyecto y para ello tiene una forma de trabajar, no solo en el primer equipo, sino desde abajo; se nota que la estructura del club se modifica en base a lo que se busca en el primer equipo. Es un proceso donde los pasos que hay que seguir son firmes, pero a veces no inmediatos. Es importante que se entienda porque cuando quieres darle solidez a mediano y largo plazo a una idea, los cambios tienen un proceso”, comenta.

“Es un club ambicioso, en reestructuración”, añade antes de levantarse para saludar a Nicolás Maidana, otro profe de Nacional que vive por la zona y pasaba por el lugar.

En un equipo grande como Nacional, en un país que no se caracteriza por la paciencia a los procesos y donde se exigen resultados en cada una de las presentaciones, ¿cómo se hace para acompasar esa idea de proceso a largo plazo? “Esto es como cuando tu no encuentras el interruptor, sabes que estás cerca, y de repente lo encuentras y se enciende todo. No es matemáticas, no es 1+1=2, no es hago esto e inmediatamente me da resultado al instante, pero sí que sabés que es una cuestión de convencimiento, porque lo que está claro es que el jugador en el día a día le encuentra sentido a su trabajo, se identifica y como tal lo defiende... ese es la mayor de las fortalezas que puedes generar en el proceso. Porque es lo que va a generar adherencia e identidad. Aunque inmediatamente no consigas un resultado o esa victoria puntual, el jugador es más fiel a algo con lo que se identifica y con lo que está a gusto, que ganar, pero que en la semana el trabajo no lo identifique, sea ingrato o desagradable. Hay que encontrar el camino para que todo el mundo se sienta cómodo; eso te dará la fortaleza a pesar de que no llegue ese resultado puntual”, analiza.

Martínez nació en la ciudad de Ferrol, en España. FOTO: Juan Manuel Ramos.

Martínez es muy claro con sus ideas y se nota que el tema lo atrapa. “Hemos encontrado un club en el que la gente está convencida. Es verdad que no todos los campos tienen las condiciones para desarrollar lo que querés, como el césped, pero a pesar de eso no somos kamikazes ni suicidas, hay adaptaciones, hay momentos en la que se mide más el riesgo, y para ello entrenamos y analizamos constantemente”.

El profe añade que “muchas veces lo que ves durante la semana no se refleja el fin de semana por circunstancias determinadas. Sí estamos observando que vamos en la dirección que queremos, en la mejora de muchos parámetros. Sabemos que las mediciones del día a día están cercanas a lo que aspiramos”.

En tres partidos oficiales del año, Nacional no ha podido ganar. “Claro que somos conscientes que este club te exige ganar, pero siempre estamos buscando variantes para acercarnos lo máximo posible a la victoria”, concluye.

Cuando puede, a Martínez le gusta compartir actividades con los jugadores.

FOTO: Francisco Flores.

Todavía no pudo entrar a la cancha Por un tema de papeleo para revalidar su título de preparador físico en Uruguay, Félix todavía no ha podido ingresar a la cancha en el Apertura. Pero cree que no va a tener inconvenientes para hacerlo en la Copa Libertadores.