Felipe Carballo: “Todavía estoy en el debe”

-¿Te sorprendió la salida de Domínguez?

-En parte sí. Porque nosotros, que estábamos todos los días con él, sabíamos el gran técnico que es. En un cuadro grande, como en Nacional, te sale caro el no ganar. Por un lado se podía oler su salida, pero por otro lado me sorprendió.

-Varios protagonistas de Nacional destacaron lo bien que trabajaba Domínguez; ¿a qué se refieren?

-Es verdad. Y lo percibís cuando el grupo está bien, cuando hay un buen ambiente de trabajo y vas a entrenar con ganas. Te das cuenta enseguida que el trabajo que hacen es bueno. Y a la hora de los entrenamientos, los movimientos, los ejercicios que hacíamos, le ponían mucha intensidad, seriedad, y eso te motiva.

-¿Qué explicación le encontrás a no poder dejar el arco en cero en el Apertura?

-El problema es que al atacar lo hacíamos con mucha gente, mucho desdoble, muchas pasadas de los laterales y los volantes y quedábamos desprotegidos. En varios partidos tuvimos muchísimas ocasiones, no las concretamos y nos salió caro. Pero en algunos partidos si metíamos una o dos al principio capaz que la situación no era la actual. A veces en el fútbol hay que tener suerte. Todos sabemos que somos los responsables de esto y vamos a revertir la situación.

-¿Te había tocado antes jugar como extremo derecho como con Domínguez en el 4-2-3-1? ¿Cómo te sentiste?

-No desde el arranque, pero sí alguna vez durante el partido para suplir alguna baja. Sé los movimientos que hay que hacer; con Eduardo tenía que presionar a los laterales y a la hora de jugar cerrarme y dejarle el carril a los laterales.

-¿Qué diferencias hay entre Domínguez y Gutiérrez?

-Son distintos. La mentalidad de Álvaro es más defensiva, de cuidar el arco y a partir de ahí construir el ataque; y Eduardo es un técnico más ofensivo, que le gusta más proponer en ataque.

-¿Qué les dijo Gutiérrez en la primera charla?

-Nos dio tranquilidad, que él confiaba mucho en el plantel, que hay mucha competencia en todos los puestos y cree que lo vamos a lograr.

-¿Ya lo conocías?

-Fue mi técnico en Sexta en Nacional. Después la primer pretemporada que hice en Primera fue con él en 2015.

-¿En Sexta División ya eras volante central?

-No, era enganche; era chiquitito, no jugaba nunca, él siempre me lo recuerda. En esa época había selección Sub 15, varios se habían ido a jugar y terminé jugando como carrilero. De volante central me puso Gustavo Bueno en Quinta División.

-Las características de un enganche las tenés...

-Sí, sí, me gusta mucho crear, me cuesta un montón y trato siempre de esforzarme para suplir corriendo el hecho de la marca, porque es algo que tengo en el debe.

-¿Qué análisis hacés de tu rendimiento hasta ahora?

-Todavía estoy en el debe porque sé que me falta confianza. Estoy en proceso de agarrarla, porque también en los últimos partidos en España sabían que me iba y ya no jugaba o me ponían en otra posición. Tenía otras opciones pero elegí venir acá para recuperar mi nivel, porque me siento bien y sé lo que es Nacional. He tenido muchas irregularidades, un tiempo bueno, otro no, buenos momentos, otros no tanto.

-En los tácticos de esta semana se vio que no integraste el equipo titular; ¿te tomó de sorpresa?

-No me tomó por sorpresa porque siempre que hay un técnico nuevo hay cambios. La foto de los 11 que arrancan en el primer partido nunca es la misma de los que terminan. Lo que Álvaro crea que es lo mejor para el equipo y que nos permita revertir esta situación, yo lo voy a apoyar desde donde me toque. Nunca me fue fácil jugar, hay que seguir trabajando.