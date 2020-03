Felipe Carballo: "Costó adaptarnos; pronto vamos a automatizar la nueva idea de juego”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El volante tiene la particularidad que es de los pocos que ya había jugado en Nacional en el anterior pasaje de Gustavo Munúa como DT de la institución. Explicó que las diferencias que observó en el entrenador, aunque confió que la propuesta sigue siendo la misma. A su vez, se refirió a cómo lleva este momento en tiempos de coronavirus y cómo trabaja para no perder la forma física. Carballo también explicó que se siente cómodo jugando con Claudio Yacob, que le brinda mayores libertades para jugar un poco más arriba en la cancha. Por último, señaló lo difícil que fue convencer al Sevilla para que autorizara un nuevo préstamo para seguir jugando en Nacional.

-¿Cómo estás llevando estos días especiales?



-Hay que tomar muchas precauciones y ser conscientes de la situación, hay que estar previniendo todo, así que dentro del encierro, por así decirlo, se pueden rescatar cosas positivas. Estoy tranquilo.

-¿En tu casa ya estabas equipado como para hacer ejercicio?



-En casa tenía algunas cosas, pero básico. Cuando visualicé que se podía venir esto y nos lo dijeron ahí en Nacional salí a comprar más cosas para estar bien equipado y que dentro de todo lo que se pueda hacer la mayor cantidad de cosas.

-¿Tenés espacio como para hacer algo de pelota?



-Sí, por suerte tengo. Vivo en un apartamento pero tiene patio, que es bastante grande, y me da como para hacer cosas con pelota y más aeróbicas. En eso estoy bien y también hago todo lo que vendría a ser de fuerza, porque tengo materiales.

El festejo de Felipe Carballo en el juego entre Nacional y Estudiantes de Mérida. Foto: Marcelo Bonjour.

-Más allá de que ahora están de licencia, ¿los profes les enviaron una rutina para mantener la forma?



-Sí, nos mandan todos los días de noche el plan de ejercicios para el otro día; aparte nos mandan con rutinas para los que tienen pesas, para los que pueden tener espacio afuera, otra para los que tienen que trabajar adentro. La verdad es que están trabajando un montón ellos para adecuarnos el ejercicio en base a los recursos que tengamos.

-¿Qué opinás de todo lo que está sucediendo?



-Nosotros capaz que lo veíamos alejado cuando no se estaba dando acá y sí en otros países. A mí me pasó que tengo amigos en España y a ellos les pasó que estaban encerrados hace un tiempo y venían con esa situación hace bastante y acá, por más que no sea obligatoria la cuarentena, creo que tenemos que prevenirlo, evitar salir de casa, hacerle caso a lo que dicen las autoridades. Hay que evitar que se propague esto para que volvamos a la normalidad cuanto antes y no terminar como países europeos que están realmente muy complicados.

-En la mayoría de los situaciones sucede que las personas tienen más tiempo libre; en tu caso, ¿qué actividades hacés además de entrenar?



-Te soy sincero, me paso jugando al play con mis amigos, todos online, ya que no podemos vernos afuera, lo hacemos así, pero después me gusta tener un tiempo para mí, para leer, para estar tranquilo, para pensar.

-Acompañado de tu perro y con tiempo para cocinar, ¿cómo la llevás?



-Vivo solo, con el perro que me lo traje de España. Lo compré cuando firmé por cinco años, porque la idea era quedarme más tiempo del que terminé estando. Me encantan los animales y quería tener un perro; cuando tocó volver claramente me lo iba a traer por el cariño que le tengo, era imposible dejarlo. Con la cocina fue todo un desafío cuando me fui por primera vez a España, aprendí a hacer bastantes cosas, pero acá en Nacional comíamos al mediodía en Los Céspedes y a veces hasta me llevaba una vianda para la noche, ahora hay que revolverse y cocinar, que sea sano y variado. Frente a todo lo malo siempre algo bueno se saca, ahora no tengo excusas, tengo tiempo y energías, je.

Foto: Leonardo Mainé

-¿Cómo te sentiste en los primeros partidos del año?



-Es todo nuevo, porque veníamos de una idea de juego totalmente distinta a lo que pretende Gustavo ahora; es verdad que hay muchos jugadores nuevos, jóvenes, y nos costó adaptarnos, pero íbamos mejorando y pronto lo vamos a automatizar e irá todo mucho mejor.

-A vos te tocó estar en el plantel que Munúa dirigió anteriormente en Nacional; ¿notás algún cambio en la propuesta o en algunas situaciones de juego?



-No. La idea es más o menos la misma, pero que le ha agregado muchas cosas, las habrá aprendido en Europa porque eran cosas que a nosotros nos enseñaban y nos insistían mucho allá, más que nada movimientos, y que él las quiere transmitir acá, y por más que nos cueste, cuando las automaticemos e incorporemos, todo va a ir mucho mejor.

-Hay similitudes con el inicio de temporada del año pasado, ¿a qué le atribuís los malos resultados en el Apertura y los positivos en la Copa Libertadores?



-No sabría qué decirte, no le encuentro una explicación. Lo hemos hablado, puede ser por la forma de jugar de otros equipos y la forma de jugar de los equipos uruguayos, que son muy distintas. Capaz que vos planeás una cosa, jugar de una forma, y cambia completamente; el fútbol uruguayo es de los más difíciles de jugar.

Foto: Leonardo Mainé

-En general Nacional ha jugado con un doble cinco, pero en ocasiones Munúa ha colocado un volante más; ¿te cambia en algo jugar con otro mediocampista? ¿te sentís más protegido?



-Por supuesto que nos cambia jugar con dos o tres volantes, es distinto porque son otras las responsabilidades a la hora de jugar. Cuando somos dos volantes hay que cuidar mucho el eje, que no nos vayamos los dos al ataque, o los dos para un costado, siempre alguien tiene que haber en el medio, ya sea para el balance defensivo o para tener apoyos cuando estamos en ataque. Con el 4-3-3 cambia porque ahí tenemos más libertad de ir al ataque, sabemos que siempre va a haber alguien que está respaldando. Eso depende de la forma de juego de cada uno.

-¿Te gusta jugar con Claudio Yacob en el medio?



-Sí, me siento cómodo. Es un gran jugador, tiene mucha experiencia. Lo observo mucho, él tiene la particularidad que habla mucho, que le gusta comunicarse con nosotros afuera de la cancha, te explica cosas. Te ayuda, hay que escucharlo porque aparte estuvo muchos años en la Premier que no es para cualquiera. Él me comentaba que quedó asombrado de la cantidad de buenos jugadores que hay acá en Uruguay, pero que la infraestructura y todo lo que rodea al fútbol uruguayo no acompaña eso.

-¿Qué cosas tiene Nacional como deberes para mejorar en la vuelta al fútbol?



-La parte defensiva, la solidez, no tomar goles tan fácil, y mejorar un poco en la propuesta futbolística, los goles están llegando, estamos teniendo ocasiones. Pensamos que por este camino y mejorando esos detalles lo podemos sacar adelante todos.

-¿Considerás que Nacional está fallando en el retroceso defensivo?



-No lo veo tan así. Creo que las veces que pasó fueron acciones desafortunadas. Sí es algo que hay que trabajarlo, porque hemos tenido muchos córners a favor que no han terminado en nada. Creo que el balance ha sido bueno en general.

-Hiciste el último gol antes del corte...



-Je, es verdad, ¡no me lo había puesto a pensar! Estaba complicado el partido, con el ingreso de Yacob, Gabi (Neves) y yo nos pudimos acomodar un poco mejor, apenas la paré vi que había espacio, le pegué y por suerte fue para adentro. Fue una emoción terrible, porque las cosas no nos salían y fue un gran desahogo.