Felipe Carballo: "El club me necesita y yo siempre estoy dispuesto a ayudar"

Sin la posibilidad de lograr lo que anhelaba, porque se demoró más de la cuenta la obtención del pasaporte comunitario, Felipe Carballo espera poder regresar a Nacional porque "sé que el club nos necesita, nos necesita a todos y las ganas están siempre. Siempre estoy dispuesto a ayudar al club".

Carballo admitió que el empresario Pablo Boselli llegaba hoy a Europa para negociar con el Sevilla una cesión en préstamo y que su prioridad -por más que está ilusionado con seguir desarrollando su carrera en el viejo continente- es la de colaborar con el club del cual es hincha.

“Sé que está la posibilidad, se han comunicado con mi representante y conmigo, pero depende de lo que opine el Sevilla, porque ellos que manejan todo. El que llamó fue Iván (Alonso) y por lo que tengo entendido la idea aquí es que vaya a préstamo a algún lado porque todavía no me salió el pasaporte comunitario, que es lo que está trabando todo. Volver es una posibilidad, porque Nacional todavía tiene parte de mi ficha, y eso lo están manejando mi representante y mi padre con los clubes, yo estoy más enfocado en prepararme para lo que toque".

Después de describir la situación actual, Carballo remarcó en 100% Deporte (890 Sport): "Las ganas siempre están, soy hincha de Nacional, es mi casa, es volver a mi país, a mis amigos. Aunque también están las ganas de seguir desarrollándome, sé que la situación del club es otra, que el club me necesita, nos necesita a todos y las ganas siempre están. Siempre estoy dispuesto a ayudar al club”.

A Carballo no lo va a tomar por sorpresa nada. “Sé todo de Nacional, porque lo sigo por todos lados, estoy en contacto con mis amigos y familiares y sé la realidad que está atravesando, así que hay que poner todo lo que se pueda y ayudar. Además, al tener contrato con Sevilla, me quedan tres años y medio, ellos tienen que hacerse cargo del salario así que mucho no se pierde".

A la hora de describir la experiencia que está viviendo en Europa, señaló: "No fue cómo me lo imaginaba porque la idea era que estuviera por poco tiempo en el filial y conseguir el pasaporte para ir al primer equipo, se atrasó, se complicó, tuve una lesión importante cuando llegué, me caí y me volví a levantar. Ahora estoy bien, jugando y es lindo para crecer porque es otro estilo de juego".