Godín: "La felicidad del uruguayo depende mucho de lo que hagamos"

En un entrevista concedida al diario español Marca, el capitán de la selección uruguaya tocó distintos temas de cara al inicio del Campeonato del Mundo.



A continuación, compartimos sus frases más destacadas:

Estado físico:



"Llego bien. Anímicamente, estoy espectacular, tras una gran temporada en España. Y físicamente, estoy bien y con confianza, preparado para competir en este Mundial. Le tengo ganas".

Presión:



"Antes era más joven e inconsciente. Este lo estoy viviendo desde mucho antes y mucho más. Dentro y fuera de la cancha, es mucha responsabilidad y sacrificio llevar a tu país a un Mundial. Se genera mucho alrededor, pero lo disfruto igual. Y no porque sienta que es mi último Mundial, sino por cómo viví la fase de clasificación. Me siento más dueño del equipo, si se me permite la palabra, y empatizo más con el hincha. Sé que la felicidad del uruguayo depende mucho de lo que haga este equipo".

Las similitudes entre Uruguay y el Atlético:



"Ambos son sistemas sólidos, un 4-4-2. Trabajamos muy bien el equipo, y luego somos verticales en ataque, llegando rápidamente arriba. Me siento bien en ambos".

El dicho "A Uruguay no le sobra nada":



"Yo creo que es algo cultural. Como país, sufrimos mucho en todo. ¡Somos muy pocos! Estamos siempre con lo justo. En fútbol, tenemos grandes nombres pero tampoco nos sobra ninguno. Con ese lema, nos sentimos fuertes, porque nos identifica. Con humildad".

Objetivos:



"No me puedo conformar con nada que no sea ganar. Es mi sueño. Luego, ya se verá partido a partido. Primero, hay que pasar la fase de grupos".