Fedorczuk, blanco de todas las críticas

Por el Grupo 7 de la Copa Libertadores de América, Corinthians venció anoche como visitante a Independiente de Avellaneda por 1-0 en un partido con varias polémicas en el arbitraje de Daniel Fedorczuk.

El uruguayo es blanco de críticas tras una floja actuación en el Libertadores de América en el encuentro en el que el rojo e vio perjudicado ya que Fedorczuk no sancionó un penal a favor del local y le anuló un gol por una posición fuera de fuego que no existió al equipo de Ariel Holan.

Tras el encuentro, Nicolás Domingo, futbolista de Independiente, dijo que “esperemos que no nos dirijan más uruguayos, que no vengan más. La mano contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Sudamericana pasada fue un uruguayo (el árbitro fue Andrés Cunha), el codazo a Amorebieta por la ida de los cuartos de final contra Nacional fue un uruguayo (Leodán González) y el de hoy (por ayer) también fue un uruguayo (Daniel Fredorczuk). Esperemos que no nos toquen más...”.

Después de que Fedorczuk y su terna perjudicaron a Independiente vs Corinthians con un penal no sancionado y un gol mal anulado por un offside mal cobrado, Nicolás Domingo manifestó en conferencia de prensa esto sobre el arbitraje uruguayo: pic.twitter.com/oVvtADTBBA — Nico (@NicoPalombo96) 19 de abril de 2018

"Ojalá que cuando haga zapping vea que hablan tanto como lo hicieron de la mano dudosa de Verón contra Boca. Vamos a ver si los medios hacen tanto hincapié como lo hicieron con esa jugada", agregó el volante que tuvo un pasaje por el fútbol uruguayo defendiendo a Peñarol.

Tras ese arbitraje polémico, Daniel Fedorczuk aprontó entre variadas críticas el clásico del domingo entre Peñarol y Nacional.