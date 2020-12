Federico Viñas: "Tuve todos los síntomas del COVID-19 y perdí tres kilos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Viñas, en la previa de la revancha del América de México ante el Atlanta United por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions), reveló que vivió momentos complicados por culpa del coronavirus, al punto tal que perdió tres kilos durante el tiempo en el que estuvo aislado.

“Sí, tuve Covid. Lamentablemente me dieron casi todos los síntomas, mi cuerpo lo resintió un poco porque perdí tres kilos. Cuando volví tenía nerviosismo, como si fuera la primera vez. Fue algo lindo reencontrarme con mis compañeros. Hoy me encuentro bien físicamente y me encuentro muy bien”, explicó el delantero uruguayo en una entrevista para Fox Sports.

El artillero uruguayo dejó en claro que Las Águilas buscarán con entusiasmo obtener el título de Concacaf, ya que cualquier otro resultado es un fracaso. En este choque de cuartos de final, al que llegan con la ventaja de un marcador de 3-0, Viñas subrayó: "La institución te lo pide por la historia, es el más ganador de México. Si no ganamos sería un fracaso total, porque en la Liguilla no hicimos lo que esperábamos todos. Esperamos que nos vaya bien en este campeonato para darle una alegría a la gente, que se lo merece”.

Viñas concluyó que desea ganar un título con el América porque el club confío en juvenil que procedió desde Juventud de Las Piedras y también señaló que su gran anhelo es llegar al fútbol de Europa.