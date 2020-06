Federico Viñas: "La selección llegará a su debido tiempo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emigrar a un club de Europa no está en la mente del delantero uruguayo Federico Viñas, quien firmó un contrato por cuatro años con América, uno de los equipos más populares del fútbol mexicano.

Las "Águilas" del América anunciaron el sábado la contratación de Viñas hasta el 2024 tras jugar a préstamo con el equipo durante un año desde Juventud de Las Piedras.

"Yo no pienso en Europa, estoy muy feliz acá, América no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa. Todo jugador desea dar ese salto (a Europa), pero yo me enfoco cada día acá, es una gran institución, es la mas grande de México", dijo este viernes Viñas en videoconferencia. "Europa algún día llegará", agregó.

Viñas, de 21 años, inició su carrera en 2018 con Juventud de Las Piedras, y forma parte de la selección Sub 23 de su país. Con América registra ocho goles en 15 partidos.

"Trataré de trabajar para buscar el campeonato de goleo. Estamos tratando de encontrar la mejor versión de todos nosotros para sacar las mayores victorias y ganar el título", agregó.

Los clubes del fútbol mexicano regresaron el lunes a la actividad con entrenamientos en grupos de hasta seis jugadores después de que el torneo Clausura se suspendió debido a la pandemia de COVID-19.

Viñas también se refirió a la selección: "No pienso en la selección ahora, creo que hay demasiados delanteros buenos, la selección llegará en su debido tiempo. Es un halago que pueda ser el sucesor de Cavani y Suárez, pero hay muchos delanteros de gran nivel en mi país que son seleccionados. Trato de hacer lo mío, no sé si se dará ser como Suárez o Cavani porque son unos cracks, están haciendo mucho".