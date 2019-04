Federico Valverde volvió a sumar minutos y es destacado pese al tropezón del Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Real Madrid está actualmente en una temporada de transición al quedar sin chances en las tres competiciones, pero desde la llegada de Zinedine Zidane y con el proyecto millonario de Florentino Pérez apunta a la campaña próxima. Cada jugador se juega su futuro con los rendimientos hasta el momento y los que tenga hasta el último partido, algo que Federico Valverde está aprovechando al máximo en la confianza que ha recibido tanto del francés como antes de sus antecesores Julen Lopetegui y Santiago Solari.

Este lunes contra Leganés en el empate 1-1 fue el segundo partido seguido como titular del "Pajarito" en la Liga de España con el equipo merengue luego de lo hecho hace una semana contra Eibar (victoria 2-1), en ambos casos jugando la totalidad de los minutos.

En la visita al Leganés volvió a ser destacado incluso por lo que marcan las estadísticas del partido de Valverde, sobre todo en la precisión de sus pases con 65 pases acertados que representaron un 89% de la totalidad de los que hizo. Además, ganó el 70% de los mano a mano. Hizo dos intercepciones y un pase clave.

Al Madrid ya quedó eliminado de la Champions League y de la Copa del Rey, tampoco teniendo chances en la liga española, por lo que Florentino apunta a la próxima campaña con las miras puestas en fichajes revulsivos como el de Eden Hazard. Mientras el plantel vive un momento tenso por la irregularidad de resultados del actual tricampeón de Europa: "No es lindo lo que estamos viviendo", llegó a decir Valverde.

Fede Valverde está siendo el mejor jugador del @realmadrid esta noche. Sin discusión. — MadridistaReal (@RMadridistaReal) 15 de abril de 2019

Me gusta la titularidad de Fede Valverde!!! Algunos tenemos claro que lo tiene todo para ser indiscutible dentro de muy poco!!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) 15 de abril de 2019

"Me gusta mucho la actitud del uruguayo", dijo el relator argentino Pablo Giralt durante la transmisión de Directv para Latinoamérica. "Es el más comprometido en la cancha y contagia a sus compañeros", agregó el comentarista Fernando Petrocelli.

Por su parte, el portal El Desmarque analizó su actuación: "Fede Valverde sigue sumando minutos, oportunidades y méritos", inició. "El jovencísimo interior respondió con nota: su actuación, de las más destacadas en Butarque", continuó. "Si tu equipo no juega, tú no puedes brillar. El papel no era sencillo, pero Fede Valverde lo intentó y no dejó de intentarlo en ningún momento. El centrocampista cerró una notable actuación", agregó.

@sirleon7: "Nueva mala imagen del equipo, mejoró algo en la segunda parte, gracias sobre todo al amor propio de Modrić y Benzema y al buen hacer de Fede Valverde, pero de nuevo, insuficiente".

@twilightomens_: "Por cierto, nos queda claro que Fede Valverde merece más minutos, ¿sí, verdad? Confío en que estemos de acuerdo en esto, que me parecéis buena gente".

@caarolanzani_: "Fede Valverde no es valorado como merece solo por la temporada asquerosa del Madrid. es increíblemente bueno".

@HMarsuian_: "Muy bueno lo de Fede Valverde ante el Leganés. Movilidad en distintas zonas del campo, vigilancia a espaldas de Marcelo, recuperación y salida rápida al ataque, conducción que elimina líneas de presión rival, fluidez en la circulación...".

@MoontyB10: "Fede Valverde me parece un “box to box” de manual. Veo complicado encontrarle una posición específica en el centro del campo de momento pues es más que apto tanto para liderar presión, actuar de Casemiro y llegar con peligro al área rival. Muy completo el uruguayo".

