Federico Valverde: "Trabajé toda mi vida para estar viviendo esto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante el mes de noviembre, última Fecha FIFA para las selecciones del mundo, Uruguay cerró un gran año. De manera invicta cerró el calendario anual tras disputar los dos partidos correspondientes: ante Hungría y frente a Argentina.

Días antes del encuentro ante los húngaros, el periodista Enzo Olivera, para la revista Túnel, se tomó un avión hacia Budapest, y en el hotel donde se hospedó La Celeste se encontró con Federico Valverde.

La entrevista de 15 minutos- tiempo cedido por el ejecutivo de prensa-comenzó con la siguiente pregunta, la cual muchos deben de preguntarse a sí mismos al ver a Valverde jugar: "¿Cómo lograste ser hoy una pieza importante en el Real Madrid de Zidane?

"Uno lucha para este momento. Trabajé toda mi vida para estar viviendo esto. Vivo por y para el fútbol al cien por ciento. Al principio me costó, fue duro porque no es fácil llegar a un vestuario con Modric, Casemiro, Ramos, Bale, Benzema... Hoy hablo cara a cara con ellos, pero porque me gané mi espacio con fútbol. Demostré. Obvio que cuando llegué me costó, me costó porque tenía miedo a equivocarme, quise respetar los espacios. Hoy me siento uno más del plantel. Fueron ellos los que me han dado una tremenda mano para darme los espacios, para aconsejarme, enseñarme... Además, en lo familiar estoy muy feliz", respondió Valverde.

Desde lo personal, el joven futbolista del Real Madrid demostró que se encuentra muy feliz ya que, con su novia Mina Bonino, esperan la llegada de su primer hijo y también asegura que "todo lo que esta viviendo" le ha dado "más seguridad en cada paso".

"Sí, es así. Estoy muy feliz. Hace poco que lo comunicamos y ser padre es una alegría enorme. Todo lo lindo que estoy viviendo me ha dado más seguridad en cada paso. Yo siempre hablo con mi familia, con mi novia, y ellos han estado detrás de cada momento. Esto ha sido un gran paso de todos nosotros, el que se ha visto en la cancha. Si vos tenés esa soltura afuera, dentro del campo uno se olvida de todo y juega, las cosas te salen".

Sobre su experiencia al vestir la camiseta de la Selección de Uruguay, Valverde cree al pasar de los años, La Celeste "juega de otra forma y se está trabajando para eso".

Al recordar la pasada generación de futbolistas que vistieron la camiseta celeste afirmó: "que uno no puede sacar para el costado al Ruso, al Cacha, que fueron los que nos hicieron ganar la Copa América. Pero obviamente que el juego de Uruguay está cambiando".

También cree que "por los jugadores, es un cambio natural, de la generación. Nosotros tenemos otro juego y el cambio de juego no se ha dado por una obligación, sino naturalmente".

El próximo 18 de diciembre a partir de las 16 horas (de Uruguay), Valverde se enfrentará a su compañero de selección, Luis Suárez, en el clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, por la décima séptima fecha de LaLiga.

"De jugar con él en la selección a enfrentarlo en España es un cambio tremendo. Partido difícil, pero para los dos. Creo que nos sentimos muy bien como equipo, nos sentimos fuertes, creemos que el bajón que tuvimos ya pasó, fue una crisis, sí, pero la superamos", declaró.

"Estamos haciendo un buen fútbol y se ve. Estamos creciendo, estamos metiendo mucha intensidad y esa garra que a veces nos faltaba y que recuperamos, esa ambición de ganar. Ante el Barcelona será un partido, como siempre, de detalles, no nos podemos descuidar de nada, estar concentrados los noventa minutos, porque en esos detalles ganas o pierdes", concluyó.