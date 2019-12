Federico Valverde: "Me siento muy orgulloso de mis raíces"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mediocampista uruguayo, Federico Valverde, de 21 años, a pesar de que se encuentra de vacaciones con su familia y pareja, igualmente atendió por teléfono al diario español ABC, que le realizó una entrevista.

El presente del joven uruguayo en el equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane es tan fructífera que varios medios deportivos pronuncian el nombre y apellido del mediocampista surgido en Peñarol.

Desde que Valverde se ha vuelto titular indiscutido en los últimos 13 encuentros, el Real Madrid se llevó los tres puntos y con varias actuaciones destacadas del futbolista oriundo del barrio de La Unión.

La primera pregunta fue "¿Se llega uno a acostumbrar a ser titular? Es decir, ¿se sigue poniendo uno nervioso?" en la que el "Pajarito" contestó que "no se trata de nervios. Es emoción, una emoción indescriptible" y aclara que no es por el hecho de ser titular, sino de "sentirse útil para el mejor equipo del mundo". Hecho que es muy especial para él y que eso convierte su vida "en un paraíso", afirmó.

En los últimos meses, el nombre y apellido del uruguayo ha sido portada y escrito en varios medios deportivos del mundo, donde Valverde reconoce que el "reconocimiento externo es bueno", pero que su "única satisfacción personal es el reconocimiento interno", el de su entrenador, el del cuerpo técnico y el de sus compañeros. "Yo me siento parte de un todo y mi pensamiento está primero en el todo y después en mí", agregó.

En una pregunta en la que habla de "ser uruguayo imprime carácter" Valverde contestó: "Supongo que sí. Me siento muy orgulloso de mis raíces. Somos un país, Uruguay, que es pequeño en dimensiones pero muy grande en carácter".

Tras las críticas de cuando al equipo merengue no le ha ido bien se ha dicho que debido a "falta de hambre" y cuando ha cortado la racha negativa es que "ya ha recuperado el hambre".

A lo que Valverde respondió: "Bueno, esa lectura me parece muy simple, muy básica. Se dice desde fuera y, los que lo dicen, creen tener en la mano la radiografía y los análisis verdaderos del Real Madrid. Y no es cierto, en absoluto. Que eso le llegue a la gente es faltar a la verdad. No conozco a un solo jugador del Real Madrid que no tenga hambre en cada partido, en cada entrenamiento. Quien dice eso no conoce lo que es el Real Madrid".

Ante la presión de estar en un club como lo es el Real Madrid, que año tras año contrata a estrellas, el "Pajarito" sabe bien donde está: "Estoy en el mejor club del mundo, y no es una frase hecha, es la pura realidad, porque esa competencia constante que sientes cada día lo demuestra".

Y sobre cómo se vive esa sensación en el equipo respondió: "¡Pero es que esa es la vida del Real Madrid desde siempre! Es algo que ya lo sabes desde el primer día que llegas al equipo. A esta entidad siempre han venido los mejores jugadores y cuentas con ello. El club sabe bien qué es lo que se necesita para reforzar la plantilla. Todo lo que llegue será para hacer este equipo más grande, más competitivo".

Valverde no definió que ser un mediocampista como él sea divertido o un sufrimiento tras los varios kilómetros que recorre por partido, sino que desde su visión de juego "no se trata de sufrir o de divertirse en el campo. Se trata de ser útil, de ser constante, de que todo lo que se hace tenga sentido futbolístico. Yo no salgo al campo a dosificarme, no sé lo que es eso, no lo entiendo. Salgo al campo a darlo todo. Solo entiendo el trabajo de esta manera".

El periodista que le realizó la nota preguntó si lo llamaría loco si dentro de unos años lo ve con la cinta de capitán. "Pues claro que le llamo a usted loco. Por supuesto", respondió el uruguayo.

Y nuevamente la pregunta: "De verdad no se ve como capitán del Real Madrid en un futuro? El madridismo le observa como un baluarte para más de una década".

"Yo me veo entrenando casi ya mismo, este lunes, de nuevo con mis compañeros. Me veo intentando ganarme un puesto y ser útil al míster. No me veo nada más que como un luchador. Los sueños no entran ahora en ningún hueco. El único sueño era estar en este equipo y ya lo he conseguido".

Y sobre las ganas de quedarse en el Real Madrid por muchos años el "Pajarito" respondió: "¿Muchos años? Yo quiero estar toda mi carrera aquí, en esta casa. Yo amo al Real Madrid".