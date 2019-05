Fede Valverde: "Tengo muchas perspectivas de poder quedarme en el Real Madrid"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Valverde dijo esta mañana que tiene "muchas perspectivas" de poder quedarse en el Real Madrid y aseguró que va a "demostrar" que está "preparado" para formar parte de la selección uruguaya en la Copa América de Brasil.

Entrevistado por el programa 100% Deporte de Sport 890, Valverde sostuvo que está "aprovechando al máximo" cada momento que tiene para poder jugar con el equipo merengue. "Tengo muchas perspectivas de poder quedarme en el Real Madrid" para la temporada 2019/2020, aseguró.



En este sentido, contó que cuando juega, el entrenador Zinedine Zidane "me dice que disfrute y no lo vea como una prueba, que demuestre el potencial que tengo y que le gusta el tipo de jugador que soy. Me dice que me divierta".



"Viniendo de una persona que haya ganado tanto como técnico, es bueno tener la confianza de él", indicó.

Destacó que "en Peñarol me tocó salir campeón siendo joven y fue todo felicidad. En el Castilla me costó un poco la adaptación, después tuve que pelearla un poco en el Deportivo La Coruña. Siempre se aprende de los errores y hoy en el Madrid trato de aprovechar".



Zidane "me dijo que no estoy a prueba", destacó el mediocampista uruguayo.



Sobre los comentarios que aparecieron en la prensa luego de su rendimiento destacado del fin de semana, en el que algunos periodistas se preguntaban si era necesaria la incorporación de Paul Pogba teniendo al uruguayo, Valverde dijo que "es algo bonito porque sabés que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco hay que agrandarse". "No me puedo conformar con los partidos que juegue bien, siempre hay que ir buscando más. Si vienen más jugadores, tendré más desafíos para tener más minutos con jugadores que son estrellas, con las que siempre trato de disfrutar estando con ellos", sostuvo.

La selección

Valverde anotó un gol vital para Uruguay lograra la clasificación al Mundial de 2018, pero debido a su falta de continuidad y las constantes lesiones el Deportivo La Coruña, perdió lugar en la selección de Óscar Washington Tabárez y no fue incluido en la lista que viajó a Rusia.



La situación ahora es distinta y el propio Valverde lo nota: "Este año me tocó jugar más que el año pasado, no me he lesionado, me siento bien para poder ir y en los entrenamientos que tenga voy a tratar de demostrar que estoy preparado para poder ir" a la Copa América, señaló.



Sostuvo que "vestir la camiseta de la selección es lo máximo para un jugador" y que se tomará la chance de viajar a Brasil "como una revancha". "Cuando me quedé afuera del Mundial me dolió mucho, pero siempre estoy positivo, siempre hay más oportunidades y hay que aprovecharlas y estar preparado para todo, para lo bueno y para lo malo", indicó.



Consultado sobre cuándo podrá sumarse a los entrenamientos, Valverde dijo que si es confirmado en la reserva para el torneo, "ni bien termine el último partido voy a ir a Uruguay. El último partido es el contra el Betis que sería el 19 de mayo", informó.