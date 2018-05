"Fede" Gallego se puso el overol y la rompió

Tres lesiones lo obligaron a cambiar su posición para un partido trascendental como lo era el que Boston River tenía ante Jaguares, por la Copa Sudamericana.

Poco le importó a Federico Gallego jugar en una zona de la cancha en la que no es habitual verlo, ya que hizo un gran partido y fue una de las figuras en el equipo de Alejandro Apud que terminó quedándose con el triunfo por 3-0.

“La verdad que estoy muy contento con la victoria porque clasificar era uno de los objetivos que teníamos cuando arrancó el año y lo pudimos cumplir”, afirmó Gallego en diálogo con Ovación.

El encuentro no se planteó sencillo, pero los de barrio Bolívar lo terminaron sacando adelante. “Sabíamos que estábamos en desventaja, pero que con un gol la cosa cambiaba. Teníamos que estar tranquilos. Ya habíamos hablado sobre la forma de jugarle a este equipo: tratar de estar tranquilos y presionarlos en su defensa y mediocampo porque se le iba a complicar y a partir de ahí, nosotros hacer nuestro fútbol”, agregó “Fede”.

Pero lo que más sorprendió del jugador surgido en Sud América fue la posición que ocupó en la cancha, ya que abandonó su habitual lugar de enlace para volcarse por derecha. Precisamente sobre su puesto, sentenció: “Pablo Álvarez, Enrique Etcheverry y Bruno Lucas, que son los tres carrileros, están lesionados y me tocó a mí ocupar esa posición. Lo había hecho jugando en Argentina un par de veces, pero en Uruguay nunca. Es un lugar en el que no estoy acostumbrado a jugar, pero el equipo me necesitaba para que yo colabore ahí y creo que salió bastante bien porque terminamos ganando”.

Aún cambiando su función en la cancha, Gallego terminó siendo una de las figuras de la noche en el Franzini: “Había que acostumbrarse y adaptarse a la marca. Ellos eran un equipo rápido que atacaba por afuera con puntas bien abiertos... Así que primero había que mantener el cero y después soltarse al ataque”, opinó.

De todas maneras, el volante destacó a sus compañeros y recalcó: “Fue un partido redondo. A nivel general fue un rendimiento muy elevado y eso lo ayuda mucho a uno para destacarse”.

Lo que se vendrá en la Copa aún es una incógnita. Sin embargo, Gallego se ilusiona: “Son rivales complicados pero esto es fútbol y le vamos a jugar de igual a igual a cualquiera porque nuestro otro objetivo es superar la segunda fase y hacer historia con Boston River”.

“Fede” se olvidó por un rato de su rol de creador y se afianzó en la marca. Se tuvo que poner el overol y así y todo, la rompió... El “7”, al igual que todo el club, sueña despierto.

Una joya en el segundo gol.

Iba un minuto del segundo tiempo cuando Boston River empezaba a sentenciar la historia con el segundo gol que tuvo como protagonista a Federico. No anotó él, pero hizo una gran jugada para terminar asistiendo a Joaquín Pereyra. El “7” tomó la pelota contra el córner, tocó por un lado y se fue por el otro ante un rival y dejó solo al zaguero que marcó con un potente remate. ¡Una joya!