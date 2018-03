Las fechas complican

Los cuatro partidos que restaban disputarse de la séptima fecha del Torneo Apertura fueron suspendidos ayer a causa de las intensas lluvias que cayeron sobre Montevideo.



Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, en diálogo con Ovación explicó que el único escenario que podía permitir la realización de la competencia, si la lluvia aflojaba con el correr de las horas, era el de Belvedere, dado que tiene un buen drenaje. Esta situación es lo que terminó llevando a esta resolución de suspender los partidos que debían jugarse entre Racing-Nacional (Parque Nasazzi), Cerro-Peñarol (estadio Tróccoli), Liverpool-Torque (Belvedere) y Boston River-Atenas de San Carlos en el Parque Artigas de Las Piedras.



La reprogramación de los encuentros se resolverá en estas horas, una vez que se analice en profundidad el calendario. En principio, el propio Casales destacó que podrían disputarse entre el miércoles 11 y el jueves 12 de abril. Por lo que entre semana se disputará, como está previsto, la octava fecha del Apertura.



De esta manera, la octava fecha se disputará entre el 21 y 22 de marzo, luego la novena se jugará el fin de semana entre 24 y 25 del mismo mes. En semana santa o de turismo también se jugará entre semana y será la décima fecha entre el 28 y 29 de marzo. El 31 y el 1 de abril se jugará la undécima jornada del Apertura.



Luego de esa jornada, no hay fútbol uruguayo entre semana por lo que allí se podrían llegar a disputar los duelos que se suspendieron ayer, aunque de esa idea habrá que desistir ya que Nacional juega el 3 de abril, en Cuzco, ante Real Garcilaso y Peñarol el 4 de abril, en Montevideo, frente a Atlético Tucumán por la Copa Libertadores.



De todas maneras, no se descarta que los juegos de Boston River-Atenas y Liverpool-Torque se jueguen en esas fechas, ya que ninguno de estos cuatro tienen actividad internacional.



Continuando con la agenda, el fin de semana del 7 y 8 se disputará la fecha 12, y entre el 11 y 12 de abril sí se podrán disputar los partidos postergados de los grandes ya que no tendrán competencia internacional. Eso sí, estos encuentros se disputarán días antes de que Peñarol y Nacional disputen el clásico, por la fecha 13, el 15 de abril.

El calendario de la Copa hay que tenerlo en cuenta.

Otro dato a tener en cuenta a la hora de la planificación de las fechas en el marco del Torneo Apertura por parte de la Mesa Ejecutiva es que por Copa Libertadores, Defensor Sporting recibirá a Monagas el 17 de abril en el Estadio Luis Franzini, el 18 Peñarol viajará a Asunción para enfrentar a Libertad mientras que Nacional jugará frente a Real Garcilaso en el Gran Parque Central el miércoles 25 de abril.

Consejo de Liga será muy importante.

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) convocará para un Consejo de Liga en la que se definirá finalmente cuándo se jugarán los partidos que fueron suspendidos ayer por las inclemencias del tiempo.



Para que se pueda jugar la octava fecha como estaba prevista entre el miércoles y jueves próximo es necesario que el Consejo de Liga acepte por mayoría que los partidos atrasados de la séptima jornada se jueguen posteriormente a las siguientes fechas del Torneo Apertura. Pero esa determinación no la puede tomar la Mesa Ejecutiva presidida por Jorge Casales, sino que tiene que ser una medida tomada por las clubes por votación según los estatutos.