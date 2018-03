Una fecha color celeste

Culminó la doble fecha FIFA y no cualquiera, porque fue la última antes de la Copa del Mundo. Ahora se vendrán los amistosos que servirán de despedida para todas las selecciones que participarán en Rusia. El de Uruguay será el 7 de junio ante Uzbekistán en el Centenario, dos días antes de embarcar hacia Nihzny Novgorod, donde se instalará.



Esta última doble jornada de amistosos que pasó dejó un muy buen balance para la Celeste y veamos por qué. Uruguay no solo ganó sus dos encuentros, sino que levantó la China Cup (torneo oficializado por FIFA), venciendo a dos rivales europeos -aunque de segundo orden- como República Checa (2-0) y Gales (1-0). Renovación, buen juego, goles de Cavani (2) y Suárez y el arco invicto fueron los puntos altos que dejaron las dos presentaciones. Pero la mirada no estaba puesta solo en lo que hacían los dirigidos por el maestro Tabárez.



También jugaban dos partidos cada uno de los tres rivales del Grupo A y ninguno pudo vencer, lo que da pautas muy positivas para La Celeste.

Orden de captura internacional a Gerardo Pelusso "es un exabrupto" según su abogada By Matías Pérez Orden de captura internacional a Gerardo Pelusso "es un exabrupto" según su abogada MIRA TAMBIÉN Orden de captura internacional a Gerardo Pelusso "es un exabrupto" según su abogada

Egipto, el primer escollo que tendrá Uruguay el 15 de junio, a las 9 de la mañana, en Ekaterinburgo, comenzó ganando 1-0 sobre Portugal el pasado viernes (gol de su estrella Mohamed Salah) y Cristiano Ronaldo anotó dos goles en los descuentos (92 y 94) para darle vuelta al marcador y darle la victoria a los lusos. Ayer, sin Salah, el elenco africano cayó 1-0 ante Grecia, que no irá a Rusia.



Arabia Saudí, el segundo rival celeste (miércoles 20 a las 12, Rostov del Don), fue goleado 4-0 ayer por Bélgica y el viernes había igualado 1-1 con Rumania.

Las reacciones de Messi en el 6-1 de España By Matías Pérez Las reacciones de Messi en el 6-1 de España MIRA TAMBIÉN Las reacciones de Messi en el 6-1 de España

Rusia, el último contrincante de Uruguay (lunes 25 a las 11, Samara) perdió sus dos compromisos, aunque debe decirse que ante rivales muy fuertes. El viernes cayó 3-0 ante Brasil en Moscú y ayer 3-1 con Francia en San Petersburgo. Igualmente, el anfitrión ni siquiera jugando en casa se hace fuerte y arrastra una racha de cinco partidos sin ganar.



Uruguay, en esta doble fecha FIFA, consolidó su chapa de candidato a ganar el Grupo A.