5 de febrero, el día del ídolo: Cristiano Ronaldo, Neymar y Tevez cumplen años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 5 de febrero es una fecha muy especial en el mundo futbolístico. El 5 de febrero une, como si fuese un capricho especial del destino, a tres futbolistas que se han ganado un lugar muy importante en la historia del deporte. Y lo curioso es que los tres son delanteros. Hoy festejan un nuevo aniversario de vida Cristiano Ronaldo, Neymar y Carlos Tevez. La fecha los encuentra en etapas diferentes de su carrera.

cristiano ronaldo Elogios eternos y un ritmo actual demoledor

El mundo del fútbol celebra este miércoles el cumpleaños 35 de Cristiano Ronaldo y los mensajes de felicitación le llegan de todas partes. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez a través del diario portugués "Récord", señaló: "Felicidades al mejor jugador del mundo, nos acordamos mucho de ti".

El reconocimiento de Florentino se ajusta al pasado y también al momento actual. Los 35 años no le pesan a CR7. Por el contrario, con el Juventus lleva esta temporada 22 goles: 19 en Liga, 2 en Liga de Campeones y uno en la Copa de Italia.

Esta bestia del gol que nunca descansa y que mantiene una constante ambición por superarse y lograr más registros, está a punto de llegar a los 100 goles con la Selección de su país. Tras 164 partidos jugados acumula 99 goles y quizás el ansiado gol número 100 pueda llegar durante el amistoso que España y Portugal jugarán el 5 de junio en el Wanda Metropolitano para preparar la Eurocopa 2020.

De momento, Cristiano tiene en su haber 722 goles en partidos oficiales.

Anotó 5 tantos con el Sporting de Portugal, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, lleva 50 con el Juventus de Turín y 99 con la selección de su país.

En las redes sociales, Ronaldo también es el rey a sus 35 años, ya que cuenta con 201 millones de seguidores en Instagram, 33 millones más que la segunda persona más seguida en esta red, la cantante Selena Gómez.

neymar Entre fiestas y ¿lesiones?

El presente de Neymar, que celebra este miércoles los 28 años, no es el ideal. El brasileño no formó parte de la convocatoria del París Saint-Germain en la victoria como visitantes ante Nantes, y oficialmente quedó fuera del plantel por una lesión que, sin embargo, no le impidió acabar el último partido ni asistir a su fiesta de cumpleaños. La que se llevó adelante 72 horas atrás y generó el gran enojo del técnico Thomas Tuchel.

Los servicios médicos del club indicaron que el astro brasileño sufrió una lesión intercostal en un choque que sufrió en el tramo final del primer tiempo del partido que disputó el pasado sábado contra el Montpellier.

El jugador no dio ninguna muestra de dolor durante los segundos 45 minutos hasta el final del duelo, en el que no fue sustituido.

Al día siguiente, Neymar celebró en una discoteca del centro de París su 28 cumpleaños, tres días antes de tiempo, una fiesta que según algunos medios de comunicación acabó bien entrada la madrugada y a la que participaron todos los miembros de la plantilla.

El pasado lunes Tuchel no se refirió a los problemas físicos del brasileño durante la rueda de prensa previa al partido ante Nantes, incluso, dijo que tenía muchas opciones de jugar pese a la fiesta de la víspera.

Por la noche el club publicó el comunicado con su ausencia, en el que precisaba que el dolor se había mostrado tarde.

Para el diario "L'Équipe" esa lesión "puede crear dudas tras la celebración" y servir de coartada para no alinear a un jugador cuyo estado de forma hubiera generado dudas tras la fiesta.

"Con esta lesión del brasileño, el entrenador parisiense ha decidido aplicar el principio de precaución sin ir más lejos en la polémica sobre la vida nocturna de sus jugadores", indicó el rotativo.

"Le Parisien" fue más lejos y aseguró que si Neymar se hubiera lesionado en Nantes tras su fiesta de cumpleaños "se hubiera generado una enorme polémica sobre la falta de autoridad del club con sus jugadores".

El diario acusó al brasileño de "falta de profesionalismo" al haber mantenido su fiesta de cumpleaños pese a sufrir una lesión. "No es la mejor forma de curarla", aseguró.

Tevez El ídolo que rejuvenece

Este 5 de febrero es un día especial para Carlos Tevez. El delantero de Boca celebra los 36 años en un momento muy positivo de su carrera. El gran ídolo xeneize viene de convertir un gol en Córdoba para el triunfo de Boca y parece asentado como un jugador clave en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Después de las cantidad de notas que se escribieron sobre el futuro de Tevez, vinculando con la MLS o con una llegada incluso a Peñarol porque el cambio de dirigencia generaba incertidumbre sobre la permanencia del “Apache”, al final su determinación terminó siendo decisiva.

Tevez decidió seguir en Boca, se le respetó el contrato que vence en junio. Y, entonces, de estar casi afuera, Carlitos pasó a ser titular y clave en el equipo de Russo.

Boca, como corresponde, lo homanejeó en las redes sociales con un video especial en dedicatoria a uno de los últimos grandes ídolos de la institución.

No es para menos. En sus distintas etapas en el club, Tevez lleva jugados 241 partidos en los que marcó 82 goles. Ganó 9 títulos en la institución: cuatro en su primer etapa, donde fue figura para ganar la Copa Libertadores 2003 y además se consagró en la Copa Intercontinental, y otros cinco en sus últimos años en Boca, donde triunfó en el campeonato doméstico pero no pudo coronar a nivel internacional.