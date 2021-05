Farías-Badell: una dupla que es parte de una camada histórica de futbolistas uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año 2020. “Entrenábamos en un gimnasio y había público general. Yo ese día había ido a entrenar con la camiseta de Peñarol y una muchacha me dice ‘¡vos sos uruguaya!’, pero le dije que sí y seguí de largo. Luego volvimos con Keisy, charlamos, concretamos para ir a tomar mate y ahí nos cuenta que era la mujer de Sebastián Coates”. El relato es de Daiana Farías y Keisy es Silveira, ambas jugadoras uruguayas de fútbol femenino demostrando su talento en el exterior.

Y es precisamente uruguayas en el exterior el hilo de esta historia teniendo en cuenta que la AUF publicó hace algunas semanas que 2021 fue el año que comenzó con más jugadoras celestes (salidas de liga femenina de AUF y OFI) fuera de fronteras en la última década: 29.

Para Farías, en lo que era su primera experiencia lejos de Uruguay, tanto Keisy como la familia Coates fue clave en su adaptación: “Nosotras no teníamos ni termo ni mate y esa misma tarde nos encontramos y él nos regaló uno para cada una”.

Daiana Farías defendiendo la camiseta del Racing de Santander.

"Yo entrenaba con la camiseta de Peñarol porque soy hincha y un día voy a la casa de él con la camiseta porque nos prestaba su gimnasio personal y me dice 'es una falta de respeto, cómo vas a venir a mi casa con la camiseta de Peñarol, yo te tengo que echar'", recuerda Farías entre risas.

"Con el tema de la pandemia guardamos un poco de distancia, pero la amistad siempre estuvo e incluso cuando me fui a jugar a España me mandaban mensajes los dos", recuerda.

Pero más allá de que Farías, que juega de zaguera, tuvo un gran trato con uno de sus referentes, el hecho de ser una de las tantas que inició el 2021 en el exterior la destaca.

“Considero que ese número va a seguir en ascenso y que cada vez vamos a ser más. Se están haciendo las cosas bien y hay mucha materia prima en cuanto a juveniles. Jugamos por amor al arte y el hecho de que llegue una propuesta del exterior es muy importante y te motiva a seguir. Las jugadoras que están en Europa nos abren las puertas a las de Uruguay”, expresó quien además de pasar por el Paio Pires luso, también formó parte de Racing de Santander pese a que hace unas semanas quedó libre.

Daiana Farías y Yamila Badell compartiendo en España.

Para Farías, una referente respecto a lo hecho en el exterior es Yamila Badell, quien hasta hace unos días era su compañera. Esta última asimila que “hoy hay padres, madres o tutores que por redes sociales me dicen que sus hijas me tienen como referente y otras que me comentan cosas como ‘ídola’”.

Pese a que lo cuenta con algo de vergüenza, sostiente que “eso me ayuda en lo personal para ser aún más profesional, mejorar, pulir y potenciarme mucho sabiendo que hay personas por detrás que yo no veo, pero que ellos sí ven cada paso que doy”.

Con un pasaje por el Málaga (2015/16) y luego por el Tacón (2017-2019), Badell está hoy jugando en su tercer equipo en el fútbol español, desde 2019: Racing de Santander.

Yamila Badell defendiendo la camiseta del Racing de Santander.

“Desde hace mucho tiempo que Uruguay está en el ojo del mercado. Se metió en él y se está viendo que hay muchísimo potencial y hay que recalcarlo. La liga nuestra es completamente amateur, las posibilidades que tenemos las jugadoras de que nos vean es en Sudamericanos o en Copa Libertadores y se ha visto que se han hecho lindas cosas. Las jugadoras que están en el exterior también hacen que los ojos estén en el Uruguay”, expresó Badell.

“El fútbol es un mundo donde lo que importa es lo económico. Cuando pasás a jugar de una manera profesional a veces uno se olvida de otras cosas, más que nada del disfrute porque pasás de eso a una responsabilidad, porque es un trabajo. Sos un número y tenés que rendir, pero el hecho de disfrutar es importante tenerlo siempre presente”, afirma Badell.



Para la atacante, que se formó como delantera y se adaptó a jugar como volante externa en España, fue también muy destacable el hecho de la vacunación a las futbolistas de Primera División del femenino: “Me puso muy contenta. Acá estamos en el ‘primer mundo’, pero de las vacunas ni hablar y esas cositas hay que valorarlas”.

Farías-Badell: parte del talento futbolístico que se exporta desde Uruguay.