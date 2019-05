El "Faraón" Godín quiere reinar en América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No siente que haya cumplido, porque este "Faraón" que sigue construyendo su reinado en la selección uruguaya en base la fuerza de su mensaje y a la fortaleza de su compromiso con la Celeste, quiere liderar otra clasificación a la Copa del Mundo y, si es posible, a un lugar de privilegio en ella.

Deja en claro que cada torneo es un reto más grande y demuestra que su espíritu combativo lo obliga a defender el prestigio ganado y el gran legado del pasado. “Como nos marca la historia, a la Copa América tenemos que ir a intentar ganarla”, afirmó Diego Godín, el gran capitán de Uruguay.

En el primer contacto con los medios de comunicación, ese Godín que recién había entrenado 30 minutos con el mismo entusiasmo con lo que lo hizo la primera vez que estuvo en el Complejo Celeste dejó a un costado las respuestas más comunes y se la jugó. “Vamos con la ilusión y las ganas de ganarla. Está claro que nuestro primer objetivo es Ecuador y luego pasar la fase de grupos, como cualquier torneo, pero como nos marca la historia, tenemos que ir pensando en ganar la Copa América. Nos preparamos para eso y la ilusión es la máxima. Uruguay, como marca su historia, hay que ir a ganarla”.

Sobre la afirmación que realizara Diego Lugano a Ovación, en la que lo colocó a la altura de los grandes capitanes celestes como Obdulio Varela, Godín dijo: “está loco, Lugano. Somos grandes amigos, me quiere mucho y es un orgullo que me tenga en consideración entre grandes capitanes, pero compararme con Obdulio es demasiado. Uno intenta dar lo mejor, entregarme como me enseñó él, en cuerpo y alma, tanto adentro como afuera de la cancha. Eso es lo que la gente aprecia”.

A la hora de mirar hacia el futuro y encontrar en el plantel un jugador que pueda ocupar su lugar, Godín sentenció: “Acá hay grandes valores, jugadores importantísimos. Hay compañeros que todavía están en la Selección que acompañan el liderazgo, no llevan la cinta, pero lideran como Luis (Suárez), Edi (Cavani), Fernando (Muslera), Seba Coates. Y después hay otros que vienen que ya tienen una gran experiencia, tanto a nivel de Selección como en sus clubes, tales los casos de Josema (Giménez), Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Lucas (Torreira). Ellos tienen mucho para dar y con nosotros al lado seguramente van a ir ocupando el lugar naturalmente”.

Al insistírsele si José María Giménez podría ser su sucesor, subrayó: “Sí, por supuesto. Es un grandísimo jugador, con su juventud ya tiene una gran experiencia y lidera desde el juego. Es un jugador importante y decisivo dentro del esquema de juego. Y después porque tiene una gran experiencia compartiendo vestuario en grupos importantes como Atlético de Madrid y la Selección. Está claro que Josema tiene un potencial enorme para ocupar la capitanía o el liderazgo dentro del grupo”.