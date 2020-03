El "Faraón" Godín entrena sin pausa en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín subió a su cuenta de Twitter un video en el que demuestra la forma en la que se está entrenando en su domicilio para no perder estado físico. El capitán de la Selección uruguaya vuelve a dejar en claro el grado de compromiso que tiene con su carrera profesional, la que procura extender lo máximo posible.

El "Faraón", que no estaba atravesando en el Inter de Milán un período positivo, porque no ha logrado acoplarse de la mejor manera al sistema del técnico Antonio Conte, no quiere regalar ni un metro y por eso trabaja asiduamente para estar lo más preparado posible para cuando las competencias deportivas en la Serie A regresen a la normalidad.