Cuando faltan las estrellas, no hay consuelo

Hay jugadores que todo el mundo venera. Hay futbolistas que todo aquel que se aprecie de fanático del deporte más hermoso del mundo respeta y desea verlo en acción en la gran cita. Sí, a los grandes que contribuyen para engrandecer el espectáculo, a esos que te arrancan exclamaciones y gritos de admiración, los queremos observar siempre pisando el área, sacando un remate de 35 metros, regalando un caño, desplegando un vuelo milagroso para descolgarla del ángulo o dando cara ante el más encumbrado para convertirse en héroe de todo un país.



Pero no siempre se ha corrido con esa suerte. En muchas ocasiones el planeta fútbol ha sido testigo de una sentida ausencia. En ocasiones porque la lucha deportiva terminó marcando el destino, como supo ocurrir cuando la Portugal de Cristiano Ronaldo dejó fuera de competencia de Brasil 2014 a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Lo mejor hubiese sido verlos a ambos en la Copa del Mundo, pero a fase de eliminación europea quiso que eso terminara desencadenándose de esa manera.



Lo peor es cuando la baja de una estrella se produce de una forma en que no hay nada que se pueda hacer para impedirlo, aunque su selección sí logró la clasificación al Mundial. Hoy, que Neymar tiene en vilo a todo Brasil, porque es imposible no hacer cuentas y cruzar los dedos para que la gran estrella no se vea complicada de asumir el reto de liderar a la selección de Tite en Rusia 2018, a causa de su fractura del quinto metatarsiano, vienen al recuerdo los nombres de muchos otros grandes que se quedaron a las puertas de la Copa del Mundo.

Colombia Radamel Falcao no fue a Brasil 2014

La lista de aquellos jugadores que su ausencia dejó una marca grabada a fuego en los mundiales de fútbol perfectamente puede comenzar con la última de todas. Para Colombia fue un gran dolor de cabeza que Radamel Falcao se lesionara jugando con el Mónaco y se perdiera el Mundial de Brasil 2014.



El "Tigre" se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda jugando un partido de la Copa de Liga contra el Chasselay, de la tercera división francesa. Una entrada por detrás del futbolista Soner Ertek terminó originando la ausencia de quien era por esos momentos uno de los principales goleadores del mundo.

españa Di Stéfano no pudo jugar en 1962

La discusión será eterna, aunque para las generaciones más recientes será imposible admitir que antes hubo alguien mejor que Pelé, Diego Maradona o Lionel Messi. Sin embargo, los que tuvieron la fortuna de verlos a todos han sabido establecer, como alguna vez lo hizo el propio Pelé o Ramón Calderón, quien fuera presidente del Real Madrid, que Alfredo Di Stéfano fue el mejor de toda la historia.



Pues bien, ese fenómeno que integró un ataque formidable de los "merengues" con Ladislao Puskas y Ferenc Kubala jamás pudo jugar una Copa del Mundo y la de Chile 1962, la que iba a disputar con la selección de España porque había sido seleccionado por Helenio Herrera, se la perdió por culpa de la lesión que sufrió en el amistoso que España disputó el 13 de mayo de 1958 en Atocha contra el Osnabrück. Un tirón en el bíceps femoral lo eliminó de la gran cita.

alemania Bernd Schuster no jugó en 1982

El duro vasco Andoni Goikoetxea, el mismo que le pegó aquella salvaje patada a Diego Armando Maradona, fue quien provocó la grave lesión que le impidió al "Ángel Rubio" -así se le conocía- jugar el Mundial de España 1982.



Bernd Schuster aquel talentoso futbolista de un carácter indomable que regaló su talento tanto en la "Mannschaft" como en el Barcelona y el Real Madrid, no pudo asistir a la Copa del Mundo porque salió gravemente lesionado de la visita que realizó siendo jugador blaugrana a San Mamés (1-1). El cruce de Goikoetxea le provocó una rotura del ligamento interno y del ligamento cruzado de la rodilla derecha que le mantuvo nueve meses de baja.

cracks Otros más quedaron afuera por lesión

Pep Guardiola: No pudo conducir a la selección española en el Mundial de Japón y Corea 2002 porque sufrió una distensión del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. La lesión se produjo en la derrota del Brescia -equipo que defendía el jugador catalán- ante la Juventus (5-0) tras el fuerte golpe que recibió del holandés Edgar Davids.

​

Michel Ballack: El capitán de la selección alemana de fútbol no pudo ir al Mundial de Sudáfrica 2010 debido a rotura de los ligamentos internos del tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa Inglesa que su equipo, el Chelsea, le ganó al Portsmouth. La dura entrada de Kevin-Prince Boateng le prohibió asistir al torneo cuando faltaban pocas semanas para su disputa.



David Beckham: El mediocampista inglés tampoco pudo ir al Mundial de 2010 como consecuencia de una lesión. En el partido que su equipo Milan disputaba ante ante el Chievo Verona en marzo de ese año, Beckham se rompió el tendón de Aquiles.

Roberto Baggio: Cuando el técnico Giovanni Trapattoni armó la lista de Italia para el Mundial de Corea 2002 dejó fuera del plantel a "Il Divino". El mediocampista de 35 años salía de una luxación de su rodilla izquierda la que se le originó en el cotejo que su equipo el Brescia perdió ante el Parma (2-0), por la Copa Italia. Aquel cotejo contra el Parma, además, era la primera actuación del jugador tras una larga pausa forzosa.



Marco Reus: No faltaba casi nada para la realización del Mundial de Brasil 2014 y la Federación Alemana oficializó la baja de Reus, debido a que sufrió una rotura parcial de uno de los ligamentos de su tobillo izquierdo. La lesión se provocó en el amistoso premundialista entre Alemania y Armenia con goleada germana por 6-1.



Juninho: El crack brasileño no consiguió su lugar en la nómina de Brasil para el Mundial de Francia 1998 como consecuencia de la patada que le propinó Michel Salgado en el cotejo Atlético de Madrid-Celta de Vigo. El talentoso mediocampista se rompió el peroné de su pierna izquierda. Un detalle: a Salgado no lo expulsaron por esa acción.

Marco van Basten: el holandés fue uno de los delanteros más exquisitos de la historia pero no pudo superar los problemas que tuvo en su tobillo derecho. Van Basten pasó cuatro veces por el quirófano y quiso apurar todas las posibilidades para ir a Estados Unidos, porque la selección le guardaba un lugar. El Milan no lo dejó ir al Mundial de 1994 y al año siguiente se retiró.



Michael Owen: Una rotura del tendón de Aquiles en la final de la Carling Cup, en la que el Manchester United batió al Aston Villa, descartó al delantero para la cita mundialista de Sudáfrica 2010.