A falta de un partido para que se cierre la fecha 2, así quedaron las tablas del Clausura y la Anual

Todavía queda un partido para cerrar la segunda fecha del Torneo Clausura 2021, pero el certamen ya tiene un único líder: Liverpool.

El negriazul ganó sus dos compromisos y solo lo puede alcanzar Wanderers, si este lunes supera a Deportivo Maldonado. El partido irá desde las 15.30 horas en el Estado Domingo Burgueño Miguel.

Fénix, Montevideo City Torque, Peñarol y Progreso tienen cuatro puntos. Con tres están: Wanderers (que juega hoy), Sud América, Boston River y River Plate.



Aún no no ganaron: Cerro Largo (2) y Plaza Colonia, Villa Española, Cerrito y Nacional (1). Deportivo Maldonado y Rentistas aún no sumaron puntos.

En lo que tiene que ver con la Tabla Anual, el que aprovechó este fin de semana y acortó distancias fue Liverpool. El negraizul quedó segundo a cuatro puntos del líder y campeón del Apertura: Plaza. Peñarol está tercero con 32 unidades y Nacional cuarto con 30.

Vale recordar que Nacional podría sumar dos puntos más si se resulta favorable el reclamo de puntos ante Cerro Largo, en el empate (1-1) por la primera jornada del Clausura.



El tricolor pidió los puntos por la presunta participación del entrenador arachán, Danielo Núñez, que estaba suspendido.