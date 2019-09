La falta de gol es un dilema en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones marcan el presente de Peñarol en el Torneo Clausura 2019 y más allá de cómo se dieron esas victorias, el equipo viene recuperando la confianza que había perdido en un Torneo Intermedio en el que los números y los resultados de los aurinegros fueron muy malos.

Y en los dos partidos en los que el carbonero se quedó con el triunfo, ante Defensor Sporting en la primera fecha y frente a Rampla Juniors en la segunda, los goles de Peñarol llegaron por intermedio de volantes y zagueros.

El “Cebolla” Cristian Rodríguez convirtió ante los violetas para el 1-0, mientras que los defensas Enzo Martínez y Fabricio Formiliano anotaron para la victoria frente a los picapiedras.

Los delanteros de Peñarol están en una racha adversa ya hace cinco partidos que no convierten.

Más allá de haber tenido sus chances, están con la pólvora mojada y eso se hace sentir en la ofensiva del equipo de Diego López, quien lo remarcó tras el triunfo en la segunda jornada del Clausura: “Podríamos haber hecho algún gol más que fue lo único que nos faltó. En este partido no me preocupó no cerrarlo antes porque ellos hicieron un buen gol, pero nosotros no arriesgamos nada, manejamos bien los tiempos con la pelota y no fue una preocupación no cerrarlo”.

Pero a pesar de esas declaraciones del entrenador aurinegro, el equipo sabe que necesita de los delanteros para poder llegar al gol más allá de que en los últimos dos encuentros, las conquistas llegaron por medio de un volante y dos zagueros.

Es que el equipo precisa a los “9” y estos necesitan del equipo. Peñarol se ha caracterizado por utilizar mucho las bandas para generar fútbol en la ofensiva y abastecer a los delanteros que dentro del área buscan marcar la diferencia.

Pero en los últimos encuentros del equipo, los hombres de área han estado peleados con la red y ya son cinco los partidos en los que los delanteros de Peñarol no anotan.

La mala racha de los delanteros

El domingo 11 de agosto en el Estadio Luis Franzini, en la cuarta fecha del Torneo Intermedio, Lucas Viatri anotó el segundo gol de Peñarol frente a Defensor Sporting, que luego empató 2-2 y esa fue la última vez en la que un delantero aurinegro anotó.

De ahí en más, los “9” aurinegros no gritaron más y ya van cinco encuentros en los que no pueden convertir.

El 18 de agosto, el carbonero igualó sin goles con Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo y el 24 de ese mes, cayó con River Plate 1-0 en el Parque Federico Omar Saroldi. Nadie pudo convertir.

El domingo 1 de septiembre, Nacional derrotó a Peñarol 3-0 en el clásico y el equipo de Diego López tampoco pudo anotar goles.

Luego hubo que esperar a la primera fecha del Torneo Clausura para que el carbonero, después de tres encuentros, volviera a convertir un tanto y fue el “Cebolla” Rodríguez en encargado de anotar, mientras que el miércoles en el Estadio Centenario, Fabricio Formiliano y Enzo Martínez le dieron la victoria al aurinegro.

En esos cinco partidos en los que los “9” no han podido anotar han jugado Lucas Viatri, Gastón Rodríguez, Luis Acevedo y Xisco, quien apenas lleva 27 minutos con la camiseta de Peñarol luego de haber debutado ante Rampla Juniors en la segunda fecha del Clausura.

No es un hecho determinante pero si importante para un equipo que el “9” de área no convierta más allá de todas las jugadas que puedan generarse en la ofensiva del aurinegro.

Hoy en día, los delanteros de Peñarol tienen una deuda y buscarán saldarla cuanto antes para reencontrarse con el gol y recuperar esa confianza que el equipo entero viene recobrando después de dos victorias.

Lucas Viatri Es el goleador de esta temporada El argentino de 32 años es hasta el momento el goleador de Peñarol en lo que va de la temporada con siete tantos entre copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) y Campeonato Uruguayo. El 11 de agosto frente a Defensor Sporting gritó por última vez con la camiseta aurinegra.

Gastón Rodríguez Un delantero con altibajos Gastón Rodríguez ha tenido a lo largo de esta temporada buenas y malas actuaciones en el primer equipo de Peñarol. El delantero de 27 años fue el goleador aurinegro en la Copa Sudamericana con dos tantos y además, lleva cuatro en el Campeonato Uruguayo para totalizar sus seis conquistas. Puede y debe rendir más en un equipo que necesita un jugador de sus características ya que se mueve en todo el ataque.

Luis Avecedo Necesita volver al gol En sus últimas presentaciones no tuvo la mejor de las actuaciones ya que se mostró algo peleado con la pelota en la ofensiva del equipo aurinegro. De todas maneras, el delantero de 22 años que llegó desde Cerro, sigue siendo una alternativa válida para Diego López ya que lleva seis tantos en esta temporada en 740 minutos jugados.