Los jugadores no hacen doble turno debido a los atrasos salariales

El plantel de Nacional no entrenó en doble turno esta semana, tal como estaba previsto por el cuerpo técnico, debido a los atrasos salariales con los jugadores.

En conferencia de prensa en Los Céspedes, Sebastián Rodríguez, volante tricolor, dijo que “nosotros dejamos las cosas bien claras y acá, como a cualquier trabajador, aunque quizá en otro tipo de trabajo no pasa que se deba tanto, no se lo ve al futbolista de la misma forma, no se lo valora tanto y en nuestro caso el otro día dijimos que no íbamos a hacer el doble horario por el tema de los salarios impagos”.

El plantel tenía previsto entrenar en sesión doble el martes y el miércoles, pero durante la semana solamente se trabajó en horario simple de cara al partido del domingo frente a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi.



Ganar da más tranquilidad

Respecto a la victoria ante Racing del sábado en el Gran Parque Central, Sebastián Rodríguez dijo que “era complicada la situación y teníamos que levantarnos enseguida porque no habíamos tenido buenos partidos y tampoco buenos resultados en la semana anterior. Ganamos, nos dio tranquilidad y sabemos que tenemos las armas suficientes como para ir a ganar al Saroldi”.

Consultado acerca de una nueva salida del equipo tricolor o otra cancha, el “Cabeza” expresó que “para nosotros y para Nacional no es un tema que ya se hable demasiado como antes porque en los últimos años se volvió normal que vayamos a todas las canchas y estamos acostumbrados a ganar, no es que salimos y perdemos”.

River Plate será el rival tricolor y del darsenero, Rodríguez dijo que “es un buen equipo pero sabemos que puede ser peligroso el cambio de entrenador porque siempre que pasa eso todos están mentalizados en mostrarse para dar lo mejor y poder jugar. Giordano siempre prepara muy bien los partidos, lo hace de muy buena manera”.