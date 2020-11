Falleció Maradona: las 57 frases del Diez que quedaron en la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué le pasó a Diego Maradona? Poco después de las 13 horas del miércoles 25 de noviembre, una noticia resonaba en las redes, en los medios argentinos, en las conversaciones y en todo Internet: Diego Maradona había fallecido por un paro cardio-respiratorio.

Maradona tuvo que ser atendido de urgencia en la casa donde estaba cursando el postoperatorio, en la localidad de Tigre. Un paro cardio-respiratorio fue la causa final de su muerte a los 60 años.



Recordamos 57 frases del diez, uno de los mejores jugadores del mundo.

1."Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este" (1970)



2."Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito le voy a meter cuatro (1980, antes de meterle cuatro goles a Gatti en un Argentinos 5 - Boca 3)



3."El pase a Boca lo inventé yo. El quía armó todo. La verdad es que Boca no tenía un sope para pagarme" (1981)



4."Me estoy cansando, cada día me saturo más, no aguanto más. Quiero largar el fútbol. Cumplo el contrato con Boca y dejo el fútbol por un tiempo" (1981)



5."Pelé hubo uno solo. Los demás venimos en segunda línea" (1986, un mes antes del Mundial de México)



6."Fue la mano de Dios" (1986, al explicar su primer gol a los ingleses en el Mundial ´86)



7."Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra" (1992)



8."No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas" (1994, tras su doping positivo en el Mundial de Estados Unidos)



9."La bronca es mi combustible" (1995)



10."Me teñí un pedacito de rubio, en repudio a los pelicortis" (1995)

11."A Toresani le dije en la cancha que vivo en Segurola y Habana 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura treinta segundos" (1995)



12."Passarella tiene que entender que la historia del fútbol argentino se escribió con pelo largo (1995)



13."Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía" (1995)



14."Sin Claudia, hoy yo estaría en el jonca. La droga te mata. Te aniquila" (1996)



15."Dalma y Gianinna son mis ojos" (1996)



16."La droga es como un pac man que te va comiendo toda tu familia" (1996)



17."Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez" (1996, sobre Macri, entonces flamante presidente de Boca)



18."Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar" (1996)



19."El otro día jugué un rato al fútbol y me di cuenta que tengo menos piernas que una foto carnet" (1997)



20."Si entreno todos los días, me desgarro hasta el hombro" (1997)



21."A Grondona se le escapó la tortuga" (1997)



22."El doping de Maradona es como el PRODE: positivo, negativo, positivo, positivo. Hasta creo que hay empate." (1997)



23."Hoy no hablo muchachos. Tengo menos palabras que un telegrama" (1997)



24."Te voy a contar un secreto Shilton: fue con la mano" (1998)



25."No quiero que Havelange diga que me quiere como un padre. Yo no soy un hijo de puta" (1998)



26."En Cuba estoy más solo que Kung Fú" (2000)



27."Hasta ahora he vivido cuarenta años pero que valen por setenta. Realmente me sucedió de todo. De un golpe salí de Fiorito y fui a parar a la cima del universo y allí me las tuve que arreglar yo solo" (2000)



28."Verón en la selección tiene más faltas que Gianinna en el colegio" (2000, ante una lesión de la Brujita que le impidió jugar contra Uruguay)



29."Pelé debutó con un pibe" (2000)

30."Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua" (2000)



31."Pelé no puede digerir que yo le haya ganado por 52.000 votos la elección de la FIFA al mejor jugador del siglo veinte" (2001)



32."A veces me agarran bajones, pero pongo El Chavo y se me pasa todo" (2001)



33."Este no es un partido despedida. Es un partido homenaje. Yo nunca me voy a ir del fútbol" (2001)



34."Muchos caudillos del fútbol se cagaron encima en este templo de fútbol que es la Bombonera (2001)



35."Yo me equivoqué y pagué. pero la pelota no se mancha" (2001)



36."Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana" (2001)



37."Cuando vuelvo a ver el segundo gol a los ingleses me parece mentira" (2001)



38."En mi puta vida pensé que iba a estar en Cuba jugando al golf" (2003)



39."Me di cuenta mucho después que los dolores de panza de mi vieja era porque ella no comía para darnos de comer a nosotros" (2003)



40."En la clínica hay uno que se cree Napoleón y otro Robinson Crusoe. ¡Y a mí no me creen que soy Maradona" (2004)



41."Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono." (2004)



42."Escuchábamos pim, pam, ruido de palo, de travesaño. Goyco iba de un lado para otro. En mi vida sufrí tanto en una cancha de fútbol" (2004, y su recuerdo sobre Argentina 1 - Brasil 0 del Mundial ´90)



43."Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego" (2004)



44."Si para ser técnico de la selección hay que hacer lobby y hablar con periodistas como Niembro, yo abandono. Renuncio al cargo" (2004)



45."¿Qué pasa? ¿Nos está cambiando el paladar que ahora festejamos haber llegado a los cuartos de final? (2006, cuando varios hinchas aplaudieron a la selección argentina, a su regreso del Mundial de Alemania)



46."A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando" (2009, tras vencer a Uruguay 1 a 0 y clasificar a la selección argentina al Mundial 2010)



47."Vos también la tenés adentro" (2009, a un periodista después de Argentina 1 - Uruguay 0)



48."Quiero festejar porque se cumplen seis años que no me drogo" (2010)



49."La lista que me pidió Grondona para el amistoso contra Irlanda, era un tocuen" (2010)



50."Grondona me mintió, Bilardo me traicionó" (Julio 2010).



51. "Sostengo todo lo que dije, que se llene si está vacío. Peleate con Maradona, no con el 70 por ciento del país que es de Boca" (sobre Riquelme, julio 2012).



52. "Espero que Messi le de a Argentina el Mundial, pero no será fácil porque lo conocen. En el último partido, el Milan le construyó una jaula. Para mí es un gran chico, pero creo que fui el mejor" (febrero 2013).



53. "Dentro de 4 meses cumpliré 10 años sin tomar drogas" (octubre 2013)





54. "Le cobran la TV a Haití, se equivocan, es gente con terremotos, con problemas. Se les escapó la tortuga renga. La FIFA es una multinacional que se está comiendo a la pelota" (junio 2014)





55. "La pelota se fue enojadísima porque no la tocaron nunca" (septiembre 2017)



56. "Yo nunca tomé whisky con Videla. Mirtha Legrand tomó whisky con Videla. (...). Mirtha Legrand debería hacer un programa con los chicos desaparecidos, y sería un buen adiós a esta tierra" (octubre 2017)



57. "ATR maestro, porque, si no, te quedás arafue (sic). A todo ritmo" (octubre de 2017)