Falleció Eduardo Rocca Couture, exdirigente de Defensor y exvicepresidente de la FIFA

Eduardo Rocca Couture, histórico exdirigente de Defensor, exvicepresidente de la FIFA, ex tesorero de Conmebol y exneutral de la AUF falleció este martes a los 89 años.

Incansable trabajador del fútbol uruguayo, también fue presidente del Rotary Club de Montevideo y en los últimos años había ocupado el cargo de presidente honorario de la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo.

El recuerdo de Maracaná

Rocca Couture tenía 18 años en 1950 cuando Uruguay fue campeón del mundo al derrotar a Brasil en Maracaná. Meses atrás, recordó el hito para Ovación.

“Estaba lindo el domingo y nos fuimos a pasear. Cuando estaba por comenzar el partido, mi padre -que tenía un Ford 47- abrió las cuatro puertas y prendió la radio del auto. Y de esa forma escuchamos el partido. Debo confesar, que yo con mis 18 años, era hincha pero hasta ahí nomás. Además, se había creado toda una historia de que había muy poca chance. Solo algún loco aseguraba que podíamos ganar. Y los resultados anteriores tampoco daban para ilusionarse demasiado. Aunque Uruguay ya le había ganado a Brasil en Río Branco, como me contó mucho después Américo Gil, que fue como delegado al Mundial. Él me dijo que le tenía fe a los muchachos porque si ya le habían ganando una vez, podían hacerlo de nuevo. Pero nosotros eso no lo sabíamos”, relató.

“Algunos jugaban a la pelota y escuchábamos de a ratos el partido. Además, cambiábamos el locutor, pero llegó un momento en que estábamos con Cheto Pellicciari y de repente la cosa se puso interesante. Escuchamos que empezó a decir ‘la agarra Julio, Julio a Ghiggia, Ghiggia a Julio, Julio a Ghiggia. Ghiggia, Ghiggia, Ghiggia, gooooool. Casi nos morimos. Hoy, a 70 años de eso, oigo esa voz como si fuera en este momento”, dijo en aquel entonces.