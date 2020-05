"Fali", el primer futbolista rebelde ante el Covid-19: "Mi salud vale más que los millones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles fue un día especial en el club Cádiz de España porque los futbolistas fueron sometidos a los test para saber si se han contagiado o no de coronavirus. Lo cierto es que hubo un solo jugador que no dijo presente en el complejo deportivo de El Rosal: Rafael Giménez.

"Fali", como se lo conoce en el fútbol español, se niega a hacerse el test asumiendo que mientras no exista una vacuna ante el coronavirus no se expondrá a jugar al fútbol y que si tiene que abandonar la actividad para siempre lo hará.

"Veo un escándalo lo que pasa aquí. LaLiga puede parar tres o cuatro meses, la vida de un familiar no vuelve. Nos pueden arruinar la vida. El fútbol no es esencial y no estamos para divertirnos. Con la salud no se juega. No me creo que estemos 100% asegurados. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad", expresó en el programa El Partidazo de Cadena COPE.

📺 Pruebas de la #Covid_19 en El Rosal: pic.twitter.com/zUngaL5Gdo — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 6, 2020

"Renuncio al ascenso por la salud de toda mi gente. Un año en Primera me soluciona toda la vida, pero si me tengo que retirar me ganaré la vida como sea. Mi salud vale más que todos los millones", contó el zaguero que se puede exponer a sanciones teniendo en cuenta que tiene contrato hasta 2024 con Cádiz.

El presidente del club, Manuel Vizcaíno, manifestó en Radio Marca que "ojalá podamos convencerle de que tiene menos peligro yendo a la Ciudad Deportiva que al supermercado", sobre el jugador que no cobra su salario por decisión propia.