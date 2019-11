Los falencias propias de Nacional: desde decisiones del Guti hasta situaciones erradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional fue perjudicado por el arbitraje de Pablo Giménez. De ese hecho no cabe ninguna duda. El penal de Mauricio Gómez a Thiago Vecino es claro y podría haber cambiado el desenlace del partido por todo lo que sucedió después. Dicho esto, también hay que señalar los varios errores que cometió Nacional en la noche del jueves en el estadio Luis Franzini.

Nacional tuvo un buen rendimiento en la primera media hora. Le puso ritmo al juego, hizo el primer gol del partido a través de Felipe Carballo y tuvo otras tres situaciones claras de gol. Además, los violetas no le llegaron y los laterales taparon bien los intentos de subida de los jóvenes y veloces Alan Rodríguez e Ignacio Laquintana.

¿Dónde estuvo la falla de Nacional en ese tramo del partido? En no sacar una mayor diferencia y en convertir en estrella al arquero Sebastián Fuentes. Un remate del “Chory” Castro, un tremendo cabezazo de Gonzalo Bergessio y un mano a mano de Pablo García le pudieron dar a los tricolores una ventaja considerable en una noche que había empezado muy bien.



Cuando el equipo local no llegaba y apenas había tenido un tiro débil de Gonzalo Napoli, Mauricio Gómez encontró un rebote en la medialuna y dejó parado a Luis Mejía con un fuerte remate para el 1-1.

Ese fue el momento en el que cambió el partido, como si a Nacional lo hubiera puesto nervioso el tanto del lateral.



Mathías Cardacio recibió la amarilla a los 37’ y por su forma de jugar quedó al borde de una expulsión. Álvaro Gutiérrez debió sacarlo en el entretiempo o en el inicio del segundo, no solamente por el riesgo que había de que lo expulsaran, sino también porque el medio de Defensor creció y ya no era eficaz el trabajo del “Bochita”, que fue bien expulsado en la jugada inmediata al grosero error de Giménez.



No fue el único error del DT tricolor. También sacó a Matías Zunino en el mejor momento del polifuncional (67’). Tampoco quedó claro por qué el “Guti” dejó en el banco a Rafa García, que no se destaca en general por ser un buen pasador, pero que le brinda una solidez importante al equipo con su presencia y venía de jugar un buen clásico. Nacional extrañó a Rafa García.

Por si fuera poco, Luis Mejía, que casi nunca falla, le erró en el segundo gol. Hay virtud de Gómez en el tiro libre; pero no hay reacción del panameño en una pelota que fue a su palo.



Para peor, a Bergessio se le cerró el arco y hace tres partidos que no logra marcar un gol.