Facundo Waller volvió a ser el mismo: recuperó nivel y confianza

Facundo Waller aprovechó el domingo sin fútbol en “La Horqueta” una localidad ubicada a 25 kilómetros de Colonia. Allí, en el campo, tienen casa los padres de Carolina, su novia.

El fin de semana sin fútbol le vino bien al volante de Plaza Colonia para terminar de recuperarse tras una paralítica en el cuádriceps que recibió en el partido ante Cerro y que lo dejó afuera del último juego ante River Plate, el primer encuentro en el que Plaza dejó puntos en lo que va del torneo. “Por suerte ya estoy bien. Venía con esa paralítica y, además, como tenía cuatro amarillas no jugué con River. En un momento me dolía bastante, pero ya estoy bien”, contó Facundo tras dormir una buena siesta.

El partido entre Plaza Colonia y Nacional se roba la expectativa de la sexta fecha que se jugará entre miércoles y jueves. Estarán frente a frente los dos equipos que hasta la última fecha lideraban el Torneo Clausura. Ahora, tras la victoria de los tricolores ante Danubio y el empate de Plaza Colonia con River Plate, le sacaron dos puntos de ventaja.



La realidad indica que los “Pata Blanca” que no habían hecho un buen Torneo Apertura, se recuperaron en el Intermedio y ratificaron su buen presente en el Clausura. Un torneo que le trae muy buenos recuerdos a Waller, quien era parte del equipo que ganó el Clausura y dio la vuelta en el Campeón del Siglo en el 2016.

“En el Apertura estábamos en el fondo de la bolsa, pero nos recuperamos. Es más o menos lo mismo que nos pasó aquella vez con Eduardo (Espinel) que hicimos un Apertura bastante flojo y después ganamos el Clausura. Me hace acordar un poco a esa vez. El Clausura nos trae buenos recuerdos, pero todavía falta mucho. Quedan bastantes partidos y lo que queremos es salvarnos. Recién vamos a apuntar a la otra tabla cuando estemos salvados. Hasta que no nos salvemos, no se sabe. Es como te decía recién, hace dos meses atrás estábamos allá abajo. Ahora que estamos por salvarnos tenemos que mantener la calma”.



Waller repitió el discurso de todos en Plaza Colonia. Nadie quiere darse aún como salvado, pero lo cierto es que aunque matemáticamente no lo están, es prácticamente imposible que no logren permanecer en Primera División.

El volante intentó explicar, a su vez, la razón del cambio que tuvieron desde el primer torneo del año a los dos restantes. “En el Apertura no jugábamos mal, pero llegábamos y no teníamos la suerte de patear y que la pelota entrara. Pegaba en el palo o la atajaba el arquero. El otro día justo estábamos hablando sobre eso con los compañeros. Ahora llegamos y la pelota entra. Es eso”, dijo y también hizo hincapié en el buen rendimiento de la zona defensiva, dado que Plaza es el único equipo que sigue invicto en el Torneo Clausura.



“También hay que reconocer que la defensa está teniendo un muy buen papel y ‘Nico’ (el arquero Guirin) también pasa por un gran momento. Es un buen momento de todos. Sale uno y entra otro y juega bien también. Los recambios están muy bien. El otro día contra River entró ‘Agus’ (Agustín Miranda), que no estaba citado y le tocó pasar a jugar de titular y anduvo muy bien. Además se armó un grupo muy lindo. Y eso es fundamental. Yo siempre digo que la base del éxito es tener un buen grupo. Siempre lo dije y estoy convencido que es así”.

con nacional Vuelven a jugar en el Suppici Los futbolistas de Plaza deberán acostumbrarse nuevamente a jugar en el Suppici donde el miércoles recibirán a Nacional a las 19 horas.

Es que hace seis meses que los colonienses no juegan en el Campus, desde que recibieron a Peñarol en abril por el Torneo Apertura.

Actualmente, Plaza Colonia juega como local en el Parque Prandi, salvo cuando recibe a los dos grandes.

Por eso hoy y mañana los dirigidos por Matías Rosa entrenarán en el Suppici para acostumbrarse al campo y sobre todo a las luces.

TRICOLOR. Waller estuvo una temporada en Nacional, de enero a diciembre del año pasado. Siempre había querido vestir la camiseta tricolor y su opinión fue clave para llegar al club albo. Sin embargo, volvió a romperse los ligamentos cruzados, lo que ya le había sucedido defendiendo a la selección Sub 20 en el Mundial de Corea en 2017. Fue durante un entrenamiento en Los Céspedes cuando ya estaba en la etapa fina de la recuperación.



Pero Waller no suele darse por vencido. Y a pesar de que en Nacional apenas jugó unos minutos en un partido de Tercera División, nunca bajó los brazos. Terminó su contrato con los tricolores y regresó a Plaza, que es su casa.

“Obvio que para mí jugar con Nacional es un partido diferente al resto, pero tampoco me enloquezco. Es diferente por mi pasado. Por todo lo que viví, porque estuve en Nacional y no pude jugar. Pero es un partido más y hay que jugarlo”, afirmó sobre los tricolores a quienes ya enfrentó en el Torneo Apertura.



“Sabemos que son los líderes de la tabla, pero todavía falta mucho. Faltan 10 partidos y puede pasar cualquier cosa. Hoy el nivel que tienen el ‘Chory’ (Castro) y el ‘Mati’ (Viña) es impresionante. ¡Una locura! Pero nosotros también tenemos nuestras armas, solo tenemos que estar tranquilos. Sabemos que es Nacional, pero hay que mantener la calma”.

Waller regresó a Colonia en busca de sumar minutos en Plaza, el equipo donde hizo las formativas y donde debutó en Primera División. Quería recuperar su nivel. No demoró en hacerlo y eso lo llevó de regreso a la selección. En este caso a la Sub 22 que jugó los Panamericanos de Lima. Lo que nunca tomó como una revancha. “Por suerte todo lo de las lesiones quedó atrás. Y de a poco me voy sintiendo como antes. Necesitaba jugar, tener fútbol y sumar minutos para recuperar la confianza. Volver a sentirme con la confianza de antes. Hoy me siento bien”.



El sábado, después de entrenar pasó por lo de sus padres. Y ayer en La Horqueta disfrutó con su novia Carolina. Es que la joven estudia en Montevideo y no se ven tanto.