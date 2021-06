Facundo Torres: "Yo amo a Peñarol, pero venir a la selección es un sueño que tengo desde niño"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Torres es uno de los jóvenes con los que cuenta la selección de Uruguay de cara a la Copa América. El "Cuervo" suma solamente dos partidos con la Celeste y ambos fueron por Eliminatorias, pero tendrá la chance de debutar en un certamen continental a nivel de selecciones a partir de este viernes en lo que será el estreno ante Argentina.

Previo al viaje del plantel de Óscar Washington Tabárez a Brasil, Torres habló en conferencia de prensa y en referencia a su presencia en el actual plantel sentenció: "Para mí estoy viviendo un sueño. Estar acá, ir a la Copa América y enfrentar a grandes equipos. Vamos con el respeto que se le debe dar, pero con la confianza en el equipo que tenemos".

Mucho se habló respecto a lo que perdió Peñarol con la citación del joven atacante y sobre eso también habló Torres: "A veces se mira mucho lo que pierde el club, pero poco lo que logra el jugador. Yo amo a Peñarol, pero la oportunidad de venir a la selección es un sueño que tengo desde niño".

Si bien tuvo pasajes en selecciones juveniles, el hecho de estar en la mayor es una novedad para el atacante de 21 años y allí se encontró con figuras de renombre. "Al principio era ver a las personas que veía en la tele y me sorprendía estar con ellos, pero uno se tiene que acostumbrar rápido y tomarlos como un compañero más", expresó sobre entrenar al lado de Luis Suárez y Edinson Cavani y agregó qué jugador fue el que más lo sorprendió: "El que más me sorprendió fue Mati Vecino que no lo conocía de haber jugado con él ni nada, lo veía por la tele, pero cuando vine acá me sorprendió mucho el nivel que tiene".

Uruguay llegará a Brasil con la intención de repetir el título obtenido en 2011 y respecto a lo que fue ese certamen hace 10 años, Torres aseguró: "Lo miraba de niño y era algo inalcanzable para mi que de a poquito se fue dando. No sé si he caído ni en lo que viene por delante, pero lo afronto con seriedad y quiero que nos vaya lo mejor posible".