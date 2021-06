Facundo Torres de selección: la charla con Tabárez y quiénes lo recibieron en el grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los buenos rendimientos que Facundo Torres viene teniendo en Peñarol hicieron que Óscar Tabárez decida convocarlo para los compromisos de Eliminatorias ante Paraguay y Venezula. El talentoso mediapunta contó el momento en que recibió el llamado para ir a la mayor, su opinión sobre el proceso, la charla que mantuvo con el maestro y quiénes lo arroparon en su llegada a la Celeste.

"Estaba volviendo del entrenamiento de Peñarol cuando Mario (Rebollo, asistente de Tabárez) me mandó un mensaje que cuando pudiera lo llamara. Me imaginé por dónde venía un poco la mano... Lo llamé y me dijo que el lunes tenía que presentarme acá", comentó a AUF TV.

"Un poco se estaba rumoreando que se podía dar, pero a veces uno por desconfianza trata de tener la cabeza en el club y si llega la oportunidad bienvenida sea. Me puse muy feliz cuando llegó", agregó.



Torres, que defendió a Uruguay en los sudamericanos sub 15 y sub 17, remarcó que "el proceso se respeta".



"Se respeta y eso te ayuda muchísimo mismo acá en la convivencia. Conocer todo el Complejo ayuda mucho", indicó.



Asimismo manifestó que defender a la selección es "algo único" y "un sueño hecho realidad". "Todavía no he caído mucho dónde estoy, pero es un orgullo para mí ser parte de ese grupo. Lo estoy disfrutando", dijo.



Consultado acerca de si tuvo una charla individual con el maestro, contó: "Me dijo que me sintiera cómodo como lo venía haciendo en las juveniles o en Peñarol, que lo que estaba haciendo en el club era lo que me había traído hasta acá".



"Voy a apoyar desde donde sea, pero mi principal objetivo es jugar", agregó.



Por último, se refirió a los futbolistas que lo recibieron en su llegada la mayor y con los que ya generó una buena relación: Luis Suárez, Nahitan Nández y Ronald Araújo. Señaló que estuvieron charlando y mateando. "Son gente muy buena y que me han recibido muy bien", destacó.