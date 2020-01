Facundo Torres, otro pibe que pinta bien en el Peñarol de Diego Forlán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol perdía 2-0 con Los Ángeles FC en un repleto Banc of California Stadium y a Denis Olivera le cometieron un claro penal. Facundo Torres agarró de inmediato la pelota para patearlo. Su disparo pegó en el palo, pero la actitud del atacante dejó en evidencia que ya tiene la madurez necesaria para ser parte del plantel principal del club.

Nacido en Las Piedras hace 19 años, llegó a la captación de Peñarol en 2011 y en 2013 el club lo fichó para que empezara a jugar en las formativas.

Su cumpleaños es el 13 de abril, por lo que decidieron que integrara la generación 1999 y no la 2000, año en el que nació el futbolista.

Esa camada tenía una delantera con nombres conocidos como Darwin Núñez (hoy en Almería de España), Agustín Dávila (será cedido a préstamo) y Ángel Cardozo.

Esos eran los cuatro delanteros de una generación que anduvo muy bien porque en Séptima los aurinegros salieron vicecampeones, en Sexta ganaron el Apertura y la Tabla Anual, en Sub 16 salieron terceros y en Quinta se consagraron campeones del Uruguayo.

Diego Forlán en la práctica de Peñarol en Los Aromos.

“Facundo siempre fue un jugador destacado en las formativas y además estuvo en todos los procesos de selecciones juveniles como Sub 15, Sub 17 (en la que llegó a ser capitán) y en la Sub 20 quedó afuera en el último corte en 2018 de cara al Sudamericano”, le contó a Ovación Pablo Torres, presidente de las Divisiones Juveniles de Peñarol.

Precisamente tras ese trago amargo, Facundo se expresó en Twitter: “No me rindo porque la vida es eso... trabajar duro, continuar el camino, perseguir tus sueños y si algo bloquea tu ruta... encuentra otra. Nunca rendirse”.

Vamo arriba amigo, siempre para adelante enfocado en el éxito. No hay que bajar los brazos. Te mando un abrazo y siempre luchando por uno mismo y por la familia🤙🏼 — Santiago Rodriguez (@23SRodriguez) December 19, 2018

Muchos mensajes de apoyo le llegaron al jugador, de varios compañeros del plantel de Peñarol y también de Santiago Rodríguez, futbolista de Nacional, pero amigo de Torres.

Antes, “Facu” había hecho otras cosas que lo llevaron hoy a estar donde está. “Yo siempre fui hincha de Peñarol. Decidí separarme de Fonseca y aunque tenía la posibilidad de irme no lo hice porque el sueño de mi familia y el mío es jugar en Peñarol. Hoy estoy en el lugar que quiero estar”, dijo en su momento tras romper el vínculo con el empresario.

Figura en Cuarta División y también en Tercera, en 2019 Torres fue ascendido al plantel principal y a pesar de no haber debutado en Primera, ya conoce a la mayoría de sus compañeros y además está en la consideración de Diego Forlán, quien lo alentó permanentemente en los dos amistosos de la pretemporada cuando le dio minutos al delantero de 19 años.

“Siempre se destacó por lo bien que juega al fútbol. La mayoría del camino en juveniles lo hizo como media punta, pero también ha jugado como doble cinco y de volante por afuera. Maneja muy bien las dos piernas y esa capacidad que tiene para jugar a la pelota es la que lo lleva a poder rendir bien en cualquier posición de mitad de cancha hacia adelante”, contó Pablo Torres.

Torres y Urretaviscaya en un entrenamiento de Peñarol en Los Aromos.

El proceso

Facundo Torres integró el plantel de Tercera División de Peñarol en 2019 y ahí continuaba destacándose con sus actuaciones en el equipo carbonero.

“Hace tiempo veníamos pidiendo que lo ascendieran a Primera, pero le quedaban algunas cositas por pulir y las fue puliendo. De todas maneras el proceso se hizo como se debe hacer en todos los casos: subirlo al plantel principal cuando estuviéramos seguros de que iba a dar el cien por ciento y que era el mejor jugador que íbamos a tener”, remarcó Pablo Torres, quien trabaja junto a Fernando Curutchet, Coordinador de las Juveniles, y José Brancato, el Director Deportivo de Peñarol.

“Entre los tres trabajamos en cada caso con los futbolistas y últimamente el que ha tenido más injerencia en ese aspecto es José (Brancato), que le dedicó mucho tiempo a las formativas el año pasado”, contó Torres.

Acerca de Facundo y el ascenso al plantel principal avalado por Diego Forlán, Pablo Torres dijo que “anduvo muy bien en los dos amistosos en Estados Unidos y para mí va a ser uno de los juveniles más importantes del 2020. Estoy seguro que va a tener mucho éxito como jugador del primer equipo”.

Mucha movilidad, intensidad y potencia marcaron las actuaciones de Facundo Torres frente a Seattle Sounders y Los Ángeles FC, sobre todo haciendo dupla con Denis Olivera, con quien se entendió muy bien en la ofensiva aurinegra.

Es un jugador que puede aportarle mucho a Diego Forlán en el ataque y como ha sido una de las premisas de Peñarol en estos últimos años, lo llevarán de a poco para poder tener a otro futbolista de calidad en el plantel.

Facundo Torres pinta bien y ahora tendrá la chance de cumplir el sueño de jugar en el primer equipo de Peñarol.

PERSONALIDAD Un aspecto clave en el futbolista

La personalidad es importante para un futbolista y sobre todo siendo parte de un club como Peñarol. “Facundo ha demostrado un crecimiento notable en lo futbolístico, por supuesto, pero también en lo personal y humano. Creció y tiene una enorme personalidad que lo ha llevado a estar hoy en el plantel principal”, contó Pablo Torres, presidente de las Divisiones Juveniles de Peñarol.