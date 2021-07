Facundo Torres se negó a cambiar la camiseta con Andrés D’Alessandro: ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El clásico que Nacional le ganó a Peñarol el domingo en el Gran Parque Central sigue dejando polémicas y ahora los involucrados son Facundo Torres y Andrés D’Alessandro, quienes protagonizaron una curiosa situación tras el encuentro.

Es que mientras los jugadores de ambos equipos se aprontaban para retirarse del campo de juego, saludos de por medio ya que no hubo ningún incidente ni entredichos, el futbolista tricolor y el mirasol se dispusieron a intercambiar sus camisetas. Pero eso no se terminó efectuando.

“Cuando D’Alessandro me hace una falta en el segundo tiempo me pidió la camiseta: ‘¿Guacho me das tu camiseta que va a valer oro?’. Le dije que sí y después él me dijo un par de cosas más”, comenzó diciendo el atacante carbonero en un audio de WhatsApp que se hizo viral y que Ovación confirmó su veracidad.

“Terminó el partido y se la fui a dar porque él quería que yo se la regalara. Y cuando se la voy a dar él me quiso dar su camiseta. Se la empezó a sacar y le dije ‘no mirá que yo no quiero tu camiseta. La de Nacional no la quiero’. Ahí me dice ‘no, pero como que no si es mi camiseta…’. Le digo ‘después si querés mandame una del Inter, pero la de Nacional yo no la quiero. No te la acepto”, continuó relatando el futbolista de Peñarol.

“Ahí me dijo ‘ta, si vos no me aceptás mi camiseta yo no te acepto la tuya’ y agarré mi camiseta y me fui”, cerró diciendo Facundo en ese audio de WhatsApp en el que explicó cómo fue la situación en el Gran Parque Central.

Lo cierto es que el pedido de Andrés D’Alessandro a Facundo Torres quedó trunco y el 10 carbonero se negó a intercambiar camisetas con el jugador de Nacional porque no quería llevarse una casa tricolor.