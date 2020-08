Facundo Torres enorgullece a todos: desde su primer técnico a los dirigentes de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Debut y gol es el sueño que tiene todo niño que se ilusiona con ser futbolista. Facundo Torres lo consiguió frente a Boston River y con solo cinco minutos en cancha.

Hoy es jugador de la Primera División de Peñarol y ya demostró que puede estar a la altura, pero hay un hombre que siempre confió en su nivel y que lo conoce desde que era un niño. Su nombre es Luis Costa y fue el entrenador de Facundo cuando se inició en el baby fútbol: “Fui técnico en La Paz Wanderers desde los cuatro años hasta que se fue a Peñarol. Tengo mucho contacto con él porque es muy amigo de mi hijo y también con su familia”, contó. “Desde chico ya veías que era diferente, porque con cinco o sies años tenía un gran dribbling, mucha velocidad y una gran zurda”, agregó Costa.

Hoy en día cuando, uno se imagina a Facundo Torres en Peñarol, la asociación inmediata es con el ataque, pero no siempre jugó en esa posición. “Jugaba de doble cinco porque con la velocidad desequilibraba, tenía un gran dominio de pelota y si lo dejaban patear...”, manifestó quien fuera su entrenador en los inicios.

Facundo Torres, cuarto entre los parados de izquierda a derecha, con la camiseta de La Paz Wanderers.

Un pilar que muchos hoy destacan es su familia, el apoyo que ésta le brindó y cómo lo ayudó en los momentos más complicados. “Viéndolo por la tele a uno le llena de orgullo por él y por la familia. Terminé con lágrimas en los ojos porque es como un hijo para mí”, sentenció.

Su buen desempeño en La Paz Wanderers lo llevó a la selección Regional del Sur y ahí Peñarol puso los ojos en él.

Un equipo de captadores formado por Carlos Braida y Néstor Goncálvez le ofreció jugar en Peñarol y desde 2011 Facundo Torres es aurinegro.

Facundo Torres entrenando con el plantel principal de Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

Primero debió pasar por AUFI y recién en 2013 fichó como juvenil. Tanto en pre-séptima, como en séptima y en sexta su entrenador fue el “Bola” Robert Lima, quien no dudó en destacarlo.

“Empezó jugando con jugadores que eran una generación más grande que él, pero eso no le pesó”. Allí jugaba con Federico Valverde y Diego Rossi, según lo comentado por Lima.

“Pedí para llevarlo al Torneo de Alegrete, en Brasil, y jugó muy bien. Lo usé de doble cinco, de enganche, por afuera y de segundo punta, pero donde a mí más me rindió fue atrás del punta”, confesó el entrenador.

Pero lo que también destacó Lima es que “es muy serio a la hora de entrenar y un gran botija. Acompañado de eso, está que su familia siempre lo acompañó, incluso a los entrenamientos”.

“Lo mejor que le veo es la gambeta. Es zurdo y eso ya lo hace ser diferente. Creo que es un jugador que todavía tiene mucho para dar y le puede ofrecer a cualquier entrenador diferentes armas”, agregó.

“La verdad que las juveniles de Peñarol hace tiempo que trabajan bien y Facundo es una prueba más de ello. Más allá de conseguir o no trofeos, es importante que los futbolistas estén enfocados y después puedan debutar en Primera”, apuntó Lima.

Y como no podía ser de otra manera, desde la institución aurinegra están muy satisfechos con lo que sucedió este fin de semana y con lo que viene haciendo Facundo Torres.

Facundo Torres. Foto: Gerardo Pérez.

Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, aseguró: “Alegre y orgulloso de ver a un pibe que para mí es de los grandes jugadores que salen de la cantera del club y que además lo conozco prácticamente desde que la camiseta le llegaba a los pies”.

“Es un pibe muy educado y son chicos que no se olvidan de que antes de un futbolista son gurises”, agregó sobre el atacante por el que Peñarol ya recibió varios sondeos.

Marcelo Areco, dirigente mirasol, destacó: “Me llamó la atención cómo la pedía. Entró con mucha confianza y como cuando jugaba en juveniles. Recuerdo haber tenido muchas conversaciones con él en el Campeón del Siglo donde una y otra vez le repetía: ‘ya va a llegar’”.

“Es tremendo pibe. Tiene una sencillez y una bondad bárbara, lo quiere todo el mundo. Tuvo la oportunidad de irse y no quiso porque su sueño era jugar en Peñarol”, agregó.

Goles -que son importantes- pero también personalidad es lo que destaca al joven Facundo Torres, un buen pibe.



Pasado de selección y confían que también sea futuro.

Desde chico Facundo Torres pasó por diferentes selecciones juveniles que lo han destacado a ese nivel.

La Sub 15 fue su primera participación donde destacó en 2015. El Sudamericano, disputado en Colombia, lo tuvo como uno de los hombres más importantes del certamen ya que Uruguay fue vicecampeón tras perder la final por penales con Brasil y a su vez se despachó con cinco goles en cinco encuentros disputados.

Eso le valió ser el tercer máximo anotador de la competencia y destacar luciendo la camiseta celeste.

Facundo Torres con la número 10 en la selección Sub 20. Foto: AUF.

Pero esa no fue la única participación con Uruguay, pues en 2017 también pasó por la Sub 17, aunque no con el mismo destaque, dado que esa selección quedó afuera en la fase de grupos y Facundo Torres no pudo anotar en los cuatro partidos que disputó.

Alejandro Garay, entrenador en ambos planteles, confío mucho en él al punto que en algunos partidos llegó a ser el capitán.

Con la Sub 20 vivió una situación particular, ya que quedó afuera en el último corte de cara a lo que fue el Sudamericano Sub 20 de 2019. “No me rindo porque la vida es eso: trabajar duro, continuar el camino, perseguir tus sueños y si algo bloquea tu ruta... encuentra otra. Nunca rendirse”, publicó tras aquel momento.

Desde Peñarol no descartan que tenga su revancha en la selección mayor.