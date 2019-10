Facundo Rodríguez sabe cómo hacerlo: ya le anotó a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

F acundo Rodríguez es una pieza muy importante en el esquema ofensivo de Boston River. Viene de anotar dos goles en la amplia victoria que los del “Tato” Martín García consiguieron frente a River Plate en su visita al Saroldi en la tercera fecha (4 a 1). Y ahora se prepara para enfrentar a Nacional en el Campeones Olímpicos de Florida. Un partido que reconoce que no le es indiferente por su pasado aurinegro.



“Para mí jugar con Nacional siempre es especial. No sé si es un partido aparte, pero capaz que es el más esperado del año. Todos los jugadores de cuadros chicos esperamos jugar con los grandes para mostrarnos, pero con Nacional es diferente. Me quedó esa rivalidad desde que jugaba en las juveniles de Peñarol. Es algo que sigo sintiendo. Por más que todos los partidos son importantes para nosotros, por ahí me preparo de otra manera para jugar contra Nacional”, admitió el delantero que tiene buenos antecedentes frente a los tricolores porque nunca perdió y porque le anotó un gol defendiendo a Sud América. Fue en el empate 1 a 1 por el Torneo Clausura de la temporada 2015-2016.



El sábado en Florida, enfrentará por tercera vez a Nacional con la camiseta de Boston. En las dos anteriores vencieron 3 a 1 e igualaron 0 a 0.

De todas maneras, el delantero reconoce que está vez encontrarán al equipo tricolor en alza. “Los agarramos justo en un momento muy bueno. Los jugadores están todos en gran nivel. Los que juegan y los que entran desde el banco. No se nota cuando eso pasa. Esta complicado Nacional, pero vamos a dar pelea”.



Hoy Facundo comparte la delantera con Sebastián Abreu. Al principio le costó acostumbrarse a jugar con el “Loco”. “Me facilita las cosas para quedar uno contra uno. Pivotea, me baja pelotas y yo encuentro los espacios. Además, los defensas van con él y yo quedo más libre”, explicó Facundo. “Al principio me costó por su forma de jugar. Porque yo estaba acostumbrado a tirarme atrás. Y él también quiere bajar. Pero con los entrenamientos y los partidos nos fuimos entendiendo cada vez más”, explicó quien dejó las lesiones atrás y hoy está feliz con la continuidad que ha logrado.



Facundo y sus compañeros han intentado dejar atrás el dolor que significó para todos en el club el fallecimiento del juvenil Agustín Martínez. “Fue un momento muy duro. Una semana complicada para nosotros. Pasamos muy mal. No teníamos ganas de nada”, contó Facundo.



“Ahora estamos bien. No pudimos entrenar mucho en cancha por la lluvia, pero le debe haber pasado a todos”.



