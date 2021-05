Facundo Píriz, sobre Atlético Nacional - Nacional: "No se tendría que haber jugado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Colombia, el volante Facundo Píriz ingresó para enfrentar a Atlético Nacional cuando iban apenas cinco minutos debido al fuerte golpe en la cabeza que sufrió Felipe Carballo, y quien salió por precaución.

A su llegada a Uruguay, el experimentado jugador fue contundente en sus declaraciones respecto a todo lo que sucedió previo al partido de Nacional en Pereira.

“Se pasaron momentos complicados en Colombia, no se tendría que haber jugado el partido. Nos plantearon salir al estadio cuando ya nos habían reunido a todos y nos habían dicho que no jugábamos. Estábamos distendidos, porque el partido no se jugaba, pero de un momento a otro nos indicaron lo contrario, salimos rumbo al estadio y cumplimos. No era la forma pero no nos quedaba otra opción que jugar el partido”.

Alejandro Cappuccio: "Debemos cuidar más al jugador de fútbol"

Píriz agregó que “ellos (los jugadores de Atlético Nacional) estaban convencidos que tenían la razón, pero ahí le erraron. En todo momento nos hablaron bien, y entendimos la situación. No era que no lo queríamos jugar, era por el país, por todo lo que se estaba viviendo en Colombia. Pienso que ellos no tuvieron la misma empatía con su pueblo”. Y finalizó, sobre la situación de Nacional en la tabla, que “estamos lejos pero tenemos dos partidos en casa y vamos a dejar la vida por ello”.