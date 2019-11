Facundo Pellistri: "Xisco me agarró y me dijo: 'el gol es tuyo'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Pellistri se ha transformado en uno de los pilares del buen momento que atraviesa Peñarol en el Torneo Clausura. Su explosión por la banda le ha dado a los aurinegros eso que habían perdido con la partida de Brian Rodríguez y tanto los hinchas como el cuerpo técnico y sus compañeros lo celebran.

"Este momento que vivo me alegra. El otro día en el Campeón del Siglo fue una noche tremenda porque todo salió redondo y se pudo coronar con el cántico que me hicieron, fue muy emocionante", aseguró el joven atacante.

Facundo Pellistri diálogo con el programa "100% deporte" de Sport 890 mientras espera a Formiliano que junto a "Thiago Cardozo, Ignacio Lores o Hernán Petryk, son los que se turnan para llevarme a entrenar. Tenemos una banda en la zona".

El gol de Xisco con su asistencia

Una gran jugada suya, con participación de Giovanni González y Jesús Trindade, fue la que le terminó dando el gol del triunfo a Peñarol ante Fénix y sobre el mismo contó que "Xisco me agarra en ese momento y me dijo: 'El gol es tuyo'. 'Gio' me la da y a mí me gusta meterme para adentro porque me gusta encontrar una conexión. Se la doy a Jesús (Trindade) y sigo corriendo. Cuando recibo la pared pensé en pegarle, pero lo vi a Xisco y se la di con la satisfacción de que llegó bien y terminó en gol".

Su ascenso a Primera y las dificultades

"Yo estuve entrenando en Primera, antes de jugar, durante seis meses. Diego (López) y el cuerpo técnico y los compañeros me ayudaron mucho. Me fueron llevando de a poco hasta que me sentí más cómodo y me dio la confianza para jugar", manifestó.

"Lo que yo noté más difícil es el ritmo. La velocidad de la pelota y que en Primera se juega mucho más sin la pelota. Acá capaz que la gente no ve que cuando la pelota está lejos también hay que hacer un esfuerzo importante, lo que en formativas no pasa", analizó quien llegó a Peñarol con 11 años para jugar en AUFI y luego hizo todas las inferiores.



¿Cómo lo tratan los rivales?

"Nunca me he encontrado con nadie que me meta la pasada. Me han felicitado o si me pegan una patada me preguntan si estoy bien", agregó el mediocampista que precisamente ante Fénix provocó la expulsión de Alex Silva.

"Alex me escribió ayer para pedirme disculpas por la patada", confesó el atacante aurinegro.

El momento de la infracción de Alex Silva sobre Pellistri que derivó en la tarjeta roja. Foto: Gerardo Pérez.

El último clásico

Mucho se discutió el cambio que realizó Diego López en el complemento y que provocó la salida del campo de juego de Pellistri. Sobre eso analizó que "Uno cuando está dentro de la cancha no quiere salir. Son decisiones que se toman, del momento y la respeto. Él siempre después de cada partido nos habla. Él me insiste mucho de jugar sin pelota y partido a partido vas agarrando más cancha y esas cosas".

A su vez, también analizó la jugada del posible penal que le habría cometido Armando Méndez: "Yo no soy de tirarme. Yo intento llevarme la pelota y él me desestabiliza del lado derecho y al tocarme me caigo".

Los estudios y el apoyo de su familia

El próximo 20 de diciembre, Facundo Pellistri cumplirá la mayoría de edad y como menor su familia jugó un papel muy importante tanto en el fútbol como en los estudios.

"Mi familia siempre estuvo arriba, apoyándome para que siga estudiando y pueda jugar. Están muy felices del momento que yo estoy viviendo", aseguró.

"Mientras estaba en inferiores me daba el tiempo para estudiar. En el Ivy Thomas hice hasta cuarto de liceo y después para seguir estudiando mientras estaba en Primera me anoté en un libre asistido. Ya terminé sexto de arquitectura y estoy esperando la resolución del Campeonato Uruguayo para ver si me anoto a hacer la carrera o a hacer un curso", manifestó.

Un regalo especial

Tras el partido ante Fénix, el joven aurinegro se arrimó hasta la Tribuna Damiani para regalar una camiseta y sobre esa situación dijo: "Me habían hecho llegar lo del chico que iba a estar en esa tribuna, pero antes y durante el partido no es fácil encontrarlo. Al final fui a mirar, buscarlo y lo encontré".

El momento en el que Pellistri vuelve sin su camiseta que le regaló a un hincha. Foto: Gerardo Pérez.

Sus espejos en el fútbol

"Intento agarrar cosas de muchos jugadores. Al que me gusta verlo, por su manera de jugar es a Lionel Messi, pero después miro mucho fútbol para ir agarrando cosas de muchos jugadores. (Sadio) Mané o (Mohamed) Salah hacen un juego parecido al que intento o Brian (Rodríguez) en la selección", contó.

¿Futuro de selección?

"Por suerte en Sub 16 se armó una preselección y pude visitar el Complejo Celeste y fue una gran experiencia. Y estaría muy lindo jugar con la Sub 20", se sinceró Pellistri.