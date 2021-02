Facundo Pellistri y su llegada al Alavés: “Sé que estoy ante un gran desafío”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Pellistri, flamante jugador del Deportivo Alavés de España, reconoció que su llegada al club vitoriano supone un “gran desafío” y se mostró con ganas de empezar una “nueva aventura".

La promesa del fútbol uruguayo, que llega a Vitoria procedente del Manchester United en calidad de cedido a préstamo, indicó que su deseo es tener minutos en el conjunto vasco, “poder jugar y demostrar dentro de la cancha”.

“Cuando uno juega, crece y yo busco ese camino”, afirmó el nuevo futbolista babazorro, que no tiene miedo a la competencia: “Es sana, ayuda y cuanto más allá, mejor nivel habrá”.

El charrúa apuntó que le gusta jugar de centrocampista, “en cualquiera de los dos costados”. “Me gusta desbordar, asistir y buscar diagonales”, explicó el jugador de Montevideo, que se mostró “muy contento porque el Alavés es un gran club” y ya tiene ganas de competir con sus compañeros.

Pellistri es uno de los jóvenes que aparece en todas las listas mundiales de futbolistas promesas, pero no siente presión por ello: “Esas listas me llegan, no las miro tanto aunque es imposible no verlas, pero motiva para seguir hacia adelante”.

El delantero uruguayo dijo que tuvo dos ofertas más, pero se decidió por la del Alavés porque el director deportivo, Sergio Fernández, lo motivó y lo ayudó a tomar la decisión.

Una de las cosas a las que no le da la importancia es a su situación física y al ritmo de partidos, porque en el Manchester United ha entrenado igual que sus compañeros a pesar de no haber debutado con los “Diablos Rojos".

Pellistri se mostró encantado con la actitud del equipo ante el Valladolid en el último partido y remarcó que “tuvo oportunidad de hacer más goles y no sufrir tanto”.

Esta promesa del fútbol internacional expresó que “cada jugador es distinto”, pero intenta copiar lo mejor de cada uno, como lo hace con sus referentes Neymar, Mbappe o Messi, aunque reconoció que le gusta más el juego del crack argentino.

Pellistri estuvo acompañado por el director deportivo del club, Sergio Fernández, quien dijo que el uruguayo “es un jugador apetecible para muchos equipos y es más mérito de él que esté con nosotros. Tiene desborde, descaro, complicidad y ahora va a tener la oportunidad de jugar y demostrar las cualidades. Su trabajo y dedicación le pondrán donde le corresponde y se merece”.