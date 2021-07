Facundo Pellistri debutó con público en Old Trafford, mientras lo esperan en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hasta el momento, Facundo Pellistri no ha podido debutar de forma oficial con el plantel principal del Manchester United. Este detalle, sumado a la pandemia, no le había permitido jugar con público en Old Trafford, pero le uruguayo cumplió el sueño.

"Feliz de encontrarme con ustedes en nuestra casa por primera vez", publicó el atacante en sus redes sociales acompañado de algunas imágenes de lo que fue el amistoso ante el Brentford.

Facundo Pellistri ingresó a los 63' en lugar del español Juan Mata y con el partido 2-1 a favor de los Diablos Rojos, pese a que a falta el final llegó la igualdad final 2-2.

Para el joven atacante de 19 años se trató de una experiencia distinta y que sin duda es importante para él sumado a los amistosos que disputó en las últimas semanas bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer.

Lo esperan en España

"Lo veo yéndose a préstamo una vez más, ya que ha habido mucho interés (por parte de otros clubes). Creo que va a ser lo mejor para él, así que probablemente busquemos eso", expresó hace algunos días el entrenador del Manchester United.

Si bien se manejaron diferentes destinos, es muy probable que pueda retornar a LaLiga y que de hecho lo haga al mismo equipo al que defendió la pasada temporada: Alavés.

"Pellistri es un jugador atrevido, con desparpajo, mucho talento y capacidad de regate además de pases de gol, de asistencias. Nada más terminar la temporada pasada, ya hizo saber a todas las partes implicadas que su intención, en caso de activarse otra cesión un año más, era la de volver a Vitoria", indica el diario Marca.

Con el conjunto español disputó 539 minutos repartidos en 12 partidos (un promedio de 44 por juego) y pese a que no marcó ni asistió dejó una grata impresión, por ejemplo, siendo la figura del partido en un choque tan importante como ante Atlético de Madrid.