Facundo Pellistri debutó en el Manchester United sub 23 con una victoria ante el Everton

Facundo Pellistri jugó por primera vez con la camiseta del Manchester United. Esa con la que muchos en Uruguay recuerdan haber visto jugar a Diego Forlán y en la que esperan ver pronto a Edinson Cavani. Pero hoy fue el turno del joven exjugador de Peñarol, que tuvo sus primeros minutos en cancha desde su llegada a Inglaterra.

Pellistri, luciendo el número 10, tuvo un par de tiros al arco interesantes pero no demasiado peligrosos, uno en cada tiempo, y protagonizó una jugada que terminó en un tiro libre a favor del United al comienzo del segundo tiempo. Jugó arriba abierto por la derecha, donde recibió varias veces la pelota e intentó distribuirla hacia el área o a los espacios para otros compañeros, con buenos pases y otros errados.

El Manchester logró la victoria por 2 a 1 gracias a un penal conseguido en la última jugada. A pesar de la poca relevancia del juego en términos competitivos para Pellistri, fue una buena oportunidad para que el jugador uruguayo tuviera, como dijo Ole Gunnar Solskjaer, su primer contacto con el fútbol inglés.

Pellistri viajó en la semana a Francia para el partido del United por Champions ante el PSG, pero no jugó. Por su parte, Edinson Cavani no se trasladó a París, pero estará a la orden este sábado para debutar en el partido entre Manchester y el Chelsea en Old Trafford.