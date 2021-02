Facundo Batista habló de la jugada del penal en el Peñarol - Deportivo Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Batista habló con Quiero fútbol, de Sport890, sobre el partido de la noche del jueves en el que Deportivo Maldonado le arrebató dos puntos a Peñarol en el Campeón del Siglo. Específicamente, el 9 del Depor se refirió a la jugada en la que el árbitro Gustavo Tejera pitó penal luego de que él cayera en el área aurinegra.

La decisión de Tejera, polémica, fue un fallo en la apreciación del juez, ya que Fabricio Formiliano, quien marcaba a Batista, no lo tocó. Peñarol ganaba 1 a 0 y jugaba con un hombre más. "A esa altura del partido dije: 'Algo hay que inventar. Agarrar la pelota e irme contra todos los defensas o algo en el área tengo que inventar'", relató el joven centrodelantero de 22 años.

Batista intentó ir por la pelota en el área y, al pasar al lado del "Tito", se tiró al piso. "Me tiré y pegué un grito. Cuando el juez pita pienso, me sacan tarjeta. Miro y estaba cobrando penal. No sabés lo lindo que fue", dijo el jugador del Depor.

"Me tiré porque había que de alguna manera llamar la atención del árbitro". Facundo Batista Jugador de Deportivo Maldonado

"La verdad que me sentí contento por mí, pero me dio angustia por el Tito", dijo Batista. "Me dijo 'no te toque', y le dije 'sí, pero me tuve que tirar'".

Maximiliano Cantera se hizo cargo de transformar el penal en gol y Deportivo Maldonado se aferró al empate hasta terminar el partido. Peñarol perdió otros dos puntos y las chances de salvar el año y de clasificar a la Libertadores se van esfumando.