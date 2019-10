Fabricio Formiliano: “Vamos a luchar hasta el final”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Conseguimos un triunfo importante que nos sirve para sumar puntos y ganar en lo anímico para seguir creciendo”, dijo Fabricio Formiliano, zaguero de Peñarol, en conferencia de prensa este martes en Los Aromos.

“A nivel general estuvimos medio lentos pero en el segundo tiempo tuvimos más ritmo para conseguir lo que buscábamos que era el triunfo”, contó el futbolista aurinegro acerca del partido del domingo frente a Boston River que terminó con victoria carbonera 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo.

Consultado acerca de la partida de Cristian Lema y lo que están rindiendo los zagueros que lo sustituyen, “Tito” remarcó que “yo no sé si repercute (la falta de Lema), al que le toque jugar sobre la izquierda que están Rodrigo (Abascal) y el ‘TopO’ (Enzo Martínez) sabe lo que hacemos porque lo trabajamos hace un año y medio, quizá Rodrigo no tanto porque llegó después, pero todos tienen que sentirse bien y saber lo que deben hacer, aunque sabemos que cada partido es diferente”.

Respecto al momento actual de Peñarol, Formiliano dijo que “primero tenemos que tratar de lograr el resultado porque no nos podemos alejar tanto en las dos tablas. A nivel defensivo el cero en el arco es importante y es mejor corregir ganando. Yo no le llamaría crisis al momento del equipo. Seguimos siendo los bicampeones del Uruguayo y en los dos años anteriores que ganamos pasamos por esto. No ganamos el primer torneo y después sí el Clausura. Ahora se dio al revés y no nos está yendo tan bien, pero hay que estar tranquilos porque siempre se puede mejorar y ser mejores como equipo”.

Por último, Fabricio Formiliano cerró diciendo que “hay que tratar de conseguir el objetivo que es ser campeón Uruguayo y nosotros vamos a luchar hasta el final porque campeonato se define a fin de año y esto es muy largo. Seguimos en la pelea”.