Fabián Coito: "Ahora vamos a estar más sueltos y los objetivos están ahí adelante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fabián Coito, que confirmó que tiene todo el plantel a la orden, estimó que el partido contra Venezuela será muy complicado porque la Vinotinto de Rafael Dudamel propone un juego intenso, con un esquema defensivo muy cerrado. "Tendremos que estar atentos y ordenados para que no nos contragolpeen con peligro".

La señales que entregó Coito, además, revelan que quizás la Celeste no salga mañana a proponer un ataque constante, porque en su diálogo con 100% Deporte (890 Sport), el entrenador uruguayo subrayó: "a veces se gana atacando permanentemente y a veces sin hacerlo".

El DT está convencido que esta segunda parte del campeonato "nos va a encontrar más sueltos. Ahora los objetivos están ahí adelante, ya no está la presión de despedirse del torneo" y opinó que "el puntaje de la parte inicial fue un poco mentiroso frente a los méritos que hicimos en los partidos. Lo que pasó nos sirve para corregir, para tener rodaje".

Justamente sobre los aspectos positivos y aquellos en los que deberá ponerse el ojo, Coito subrayó: "hubo cosas muy buenas en el sector defensivo. Hubo solidez, fuerza y eso se vio desde la primera línea de contención que la ofrecen los delanteros. Hay números que hablan que fuimos el equipo que menos tiro al arco permitió a sus rivales. En lo que respecta a la generación y a la resolución, siempre se puede mejorar. Si bien hemos cambiado la formación y la estrategia, siempre fue con las mismas ideas y los mismos conceptos. Siempre buscamos circuitos, toques cortos y también le agregamos cambios de frente".

Además, sostuvo: "las situaciones se crearon, no se convirtieron y eso es algo a corregir".

A la hora de analizar lo que puede pasar ante Venezuela, en el estreno del hexagonal final, Coito comentó: "el partido de mañana no va a poder ser un partido de mucho juego elaborado, porque Venezuela propone un juego muy cerrado, muy intenso. Ellos se cierran mucho, no es tan fácil entrarles y, además, apuestan al contragolpe. Habrá que estar atentos y ordenados para que no nos contragolpeen con peligro".

Para el conductor de la Celeste ahora hay que ser "efectivo" y explicó: "Venezuela con mucho menos lucidez ganó su grupo. Hay que armar algo que nos permita ganar el partido. A veces se logra atacando permanentemente y a veces sin hacerlo".

"Va a ser durísimo muy parejo. Es bueno que este primer partido lo iniciemos a última hora y, además, todo el plantel está a la orden", culminó el DT.