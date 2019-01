Fabián Coito tiene el número uno

Está demorado, porque formalmente la Comisión Normalizadora de la AUF en principio no quiere dar un paso sin el consenso del futuro Congreso, pero todas las señales son esclarecedoras de que Fabián Coito corre con el número uno para seguir vinculado al proceso de las selecciones celestes y, naturalmente, a la conducción de la Sub 20.



Pedro Bordaberry, desde Asunción, destacó a Ovación que hablaron con Coito y le transmitieron la absoluta confianza en el trabajo que está realizando y que todos los informes que fueron realizados por la Gerencia deportiva, encabezada por Eduardo Belza, son “ultra positivos”.



En dicha reunión, de hace más de dos semanas, quedó acordado que iban a mantener un nuevo contacto cuando la AUF comenzará a quedar encarrilada con la aprobación de su nuevo Estatuto, por lo que Coito está a la espera de un paso más contundente.



“Mi preferencia siempre va a estar en la Selección uruguaya, pero me encantaría tener un parámetro más real”, consignó el entrenador después de terminar un nuevo trabajo con la juvenil que irá a Chile a defender el título conquistado en Ecuador.



Para que ese paso pueda concretarse, la Comisión Normalizadora quiere llevar adelante una división de tareas en la AUF, que la parte deportiva se maneje de manera independiente de la administrativa. A tales efectos se está buscando armar un departamento comercial y otro financiero.



El gran enfoque, naturalmente, es el de seguir desarrollando el proceso de las selecciones, que tan productivo ha resultado para Uruguay, y no solo en materia de resultados sino por el reconocimiento ganado a nivel internacional y la superación en el apoyo comercial.



Aunque se sabe que Coito cumplirá el contrato que lo liga con la AUF, que vence tras la culminación del Sudamericano juvenil, pero que puede extenderse hasta el Mundial de Polonia, Bordaberry, Armando Castaingdebat y Andrés Scotti intentan encontrar el camino que ayude a la AUF a no perder a un profesional que tiene el reconocimiento de los dirigentes y de los futbolistas.



Según supo Ovación, no son pocos los directivos de los clubes que entienden que Coito está llevando adelante una tarea muy importante. Además del buen ojo que ha tenido para elegir los futbolistas, las campañas extensas de la Celeste Sub 20 en los certámenes internacionales colaboraron de forma superlativa para que el mundo siga considerando a Uruguay como una buena cantera formadora de futbolistas. Y eso, en buen romance, significa transferencias y buenos dividendos para las instituciones.



Por otra parte, Coito ha demostrado que no se limita a buscar jugadores en el exterior o en los equipos grandes y eso también ha sido ponderado en diferentes reuniones de dirigentes, los que incluso lo consideran un buen sucesor para Óscar Tabárez en la mayor.

interés Ha tenido varias ofertas Fabián Coito ha recibido el interés de varios equipos, algunos de los cuales querían contar con él ya. El técnico de la selección Sub 20 descartó incluso avanzar en las conversaciones porque se viene el torneo Sudamericano. Coito le aseguró a la Comisión Normalizadora que no abandonará a la selección en caso de clasificar al Mundial.

