Fabián Coito: "No le achaco el resultado al árbitraje, pero si a encausar el partido"

A Fabián Coito, que no le gustó la conducción arbitral de la terna chilena en el que partido que Uruguay igualó ante Venezuela, dijo que la "Celeste" dominó completamente el segundo tiempo y lamentó no haber podido ganar el juego.

Igualmente, Coito destacó que la valoración del punto conseguido recién podrá hacerse con el desarrollo futuro del hexagonal final, y avisó que Uruguay aspira a estar en la definición del campeonato.

"Fue un partido duro, cada uno con su estilo, con su gusto, con su forma de ver el juego y de intentar ganar. Se tornó difícil por haber recibido un gol en una situación de pelota quieta, pero después dominamos, estuvimos cerca del arco y no estuvimos finos".

Sin perjuicio de ese repunte, Coito aceptó que hubo vaivenes, porque "después nos costó recuperar la pelota y nos alejamos del arco rival". Eso sí, el entrenador consideró que tras la charla en el vestuario hubo un cambio claro. "En el segundo tiempo dominamos completamente el juego, empatamos pero no pudimos ganarlo".

Sobre el desarrollo que tuvo el juego y la energía que le demandó tener que hablar tanto con los árbitros, Coito, sentenció: "Resulta que terminamos con amarillas nosotros cuando fuimos lo que queríamos jugar, pero esta es una historia repetida. No le achaco el resultado al arbitraje, pero si a controlar el partido, a encausarlo".

Coito opinó que el hexagonal demuestra que hay una gran paridad. "No es fácil ganar partidos, uno solo equipo pudo obtener la victoria en la primera fecha, lo hizo muy ajustado. Por lo tanto, si el empate fue un resultado positivo recién se verá en la sumatoria de puntos. Creo que es un empate contra un equipo muy duro, muy bravo, y en definitiva por algo han ganado Ecuador y Venezuela los grupos. Lo que va a pasar en el hexagonal no se sabe, así que ahora hay que planificar un partido contra Ecuador que nos permita seguir sumando y estar en la definición del torneo que ese es el objetivo que perseguimos".

En lo que respecta a la agresividad del rival, señaló: "Ya conozco el estilo, de cómo se manejan, ya tenemos historia. Prefiero no hablar. El partido se hace entreverado, porque nadie lo controla. Hay provocación, simulación, pero para eso están los árbitros. Es parte del juego. En definitiva el tiempo dirá quién está en lo cierto. Nosotros seguimos creyendo en la forma nuestra de preparar, de no entreverarnos, de no distorsionarnos. No es una queja. Además, lo que pasó no lo podemos cambiar y hay que seguir mirando hacia adelante".