Fabián Borges, el lateral zurdo con pasado celeste que sueña a lo grande

No es fácil encontrar laterales izquierdos con proyección en el fútbol uruguayo. Debe ser una de las posiciones más complejas, aunque en el último tiempo se han destacado muy buenos valores y quizás el caso más sobresaliente es el de Matías Viña, que llegó a Nacional desde Empalme Olmos y hoy es campeón de América con Palmeiras. Pero Racing tiene uno con proyección: se trata de Fabián Borges.

Borges tiene 20 años, es del pueblo Porvenir de Paysandú, que queda entre la capital del departamento y Young. Empezó el baby en el equipo de la ciudad, luego fue campeón del departamento con el 18 de Julio en 2018, año en el que Fabián Coito, por entonces DT de la selección de Uruguay Sub 20, puso los ojos sobre él.

Aunque no estaba en ningún equipo de Montevideo, el seleccionador lo convocó, fue parte de los Juegos Odesur y jugó en L'Alcudia, pero quedó afuera en el último corte y no fue al Sudamericano de la categoría. El dueño del lateral izquierdo en la Celeste era el "bohemio" Maxi Araújo, aunque también estaba Mathías Pintos.

"Fue algo muy importante para mí que la selección se fijara en un jugador que no estaba jugando en Montevideo. Fue un orgullo y pude estar en los Juegos Odesur y en el torneo de España. En ese momento fuimos campeones con mi equipo en Paysandú y después me llegó la oportunidad de jugar en Peñarol", contó desde su casa en Porvenir, mientras descansa a la espera del inicio de los entrenamientos con Racing, equipo con el que tiene contrato hasta 2024.

A Peñarol llegó a la Cuarta División que dirigía el "Chueco" Perdomo en 2018, jugó en la Tercera División de Raúl Salazar en 2019 y el primer semestre de 2020, pero el joven defensa pretendía tener mayor continuidad y así fue que llegó a "La Escuelita" a mitad del año pasado. En los aurinegros fue compañero de Facundo Torres, Facundo Pellistri y Agustín Álvarez, entre otros.

"Soy un lateral al que le gusta mucho irse al ataque y poder generar cosas en ofensiva, aunque también con la responsabilidad de marcar. Mi espejo siempre fue el brasileño Marcelo", le contó a Ovación.

En Racing jugó solamente el último semestre del 2020, pero lo hizo con regularidad: jugó 15 partidos y en 14 fue titular. "En Racing me encontré con una familia, son todos muy unidos, todos tiran para el mismo lado, sabiendo bien lo que se quiere. Desde el momento que llegué me hicieron sentir que era parte del grupo, muchos se me acercaron para hablarme. Fue una lástima que no pudimos cumplir con el objetivo, que era el ascenso".

Por último, Borges señaló que "sueño con afirmarme en Racing y en mi carrera y poder seguir dando pasos importantes en el fútbol".