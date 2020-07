Ezequiel Busquets: “Diego está probando y tenemos que seguir trabajando”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ezequiel Busquets es una de las opciones que maneja Diego Forlán para el lateral izquierdo de Peñarol que quedó sin un futbolista titular tras el fin del contrato a préstamo del argentino Gabriel Rojas.

“La verdad que ya extrañábamos hacer fútbol, extrañábamos jugar en el Campeón del Siglo y a pesar de ser sin gente también se extraña. Siempre es bueno sumar minutos e ir reencontrándonos de a poquito”, dijo Busquets en los medios de comunicación oficiales de Peñarol tras el amistoso del sábado frente a Cerro.

🎙”La ausencia de Gabi (Rojas) dejó un espacio y Diego está probando. En juveniles jugué un par de veces (de lateral izquierdo), me siento cómodo”, @Ezebusquets15 pic.twitter.com/YVPzQzNHg1 — PEÑAROL (@OficialCAP) July 19, 2020

Acerca de lo que fue jugar por el lateral izquierdo, el juvenil de 19 años contó que “para mi es nuevo más allá de que en juveniles jugué un par de veces por ahí. Me siento muy bien y cómodo. No es mi pierna pero la intento usar al máximo y me sentí muy cómodo por ahí. La verdad me gustaría jugar en esa posición”.

Por otra parte, Busquets remarcó que “la ausencia de Gabi (Gabriel Rojas) dejó un espacio. Hay buenos jugadores, Diego está probado y hay que seguir trabajando”.

La vuelta de Peñarol a la actividad oficial será con el encuentro frente a Nacional y respecto a eso, Ezequiel Busquets cerró diciendo que “es lindo, pero estaría bueno que se jugara con gente. Sabemos que por el virus no se puede, pero lo tomaremos como un clásico mas y estaremos pendiente de eso”.